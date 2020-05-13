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تعرف على مواعيد تسليم وحدات سكن مصر في دمياط الجديدة

تسليم 27 عمارة بعدد 648 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة
سحر نصر 4:29 م, الأربعاء, 13 مايو 20 4:29 م, الأربعاء, 13 مايو 20

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قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه سيتم تسليم 27 عمارة بعدد 648 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر غرب جامعة دمياط بالمدينة في الرابع عشر من يونيو المقبل.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن التكلفة الإجمالية للوحدات بلغت 300 مليون جنيه شاملة أعمال التنسيق وتوصيل الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية للوحدات حيث بلغت نسبة الإنجاز 100%.

41 عمارة بمشروع سكن مصر بغرب الحي الخامس

وتابع، أن مشروع سكن مصر بالمدينة يضم 284 عمارة بعدد 6816 وحدة سكنية منها وحدات تجارية وإدارية، بطاقة 41 عمارة بغرب الحي الخامس بالمدينة، و40 عمارة بجنوب الحي الرابع، 73 عمارة بالمجاورة 33 بالحي السادس بالإضافة إلى 20 عمارة بجنوب الحي الأول بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى أن المساحة الإجمالية والكتلة العمرانية للمدينة تبلغ 6.67 ألف فدان ما بين مناطق سكنية، خدمية، صناعية، سياحية وترفيهية، ويبلغ عدد سكان المدينة الحالي 165 ألف نسمة ومن المستهدف وصول عدد السكان 500 ألف نسمة بحلول 2027.

حجم الاستثمارات

واختتم: إن حجم الاستثمارات بالمدينة تجاوز 7.9 مليار جنيه من ضمنها 4.1 مليار جنيه بقطاع الإسكان، و3.3 مليار جنيه بقطاع المرافق، و445.9 مليون جنيه بقطاع الخدمات ، و58.4 بقطاع الزراعة.

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بقلم سحر نصر

كاتبة صحفية بجريدة المال، متخصصة في تغطية أخبار وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وشركات التطوير العقاري والمقاولات، حاصلة علي ليسانس آداب قسم اعلام، شعبة صحافة، التحقت بجريدة المال قسم العقارات منذ عام 2018.

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