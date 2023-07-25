تعرف على مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية (صور)

في ظل الإجراءات التي أصدرتها الدولة مؤخرًا بشأن قطع التيار الكهربائي؛ بهدف تخفيف الأحمال نتيجة للارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وزيادة الاستهلاك بشكل كبير، الأمر الذي آثار تساؤلات العديد من المواطنين، خاصة مواطني الإسكندرية بشأن توقيتات انقطاع التيار، تعرف عليها عزيزي القارئ فيما يلي:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية عن مواعيد انقطاعات التيار الكهربي بالمحافظة، وذلك على مدار الـ ٢٤ ساعة.

وأرفقت رابطا للدخول عليه للضغط على التوقيت للتعرف على جدول المناطق التى سيتم فصل التيار عنها خلال كل توقيت http://aedc.gov.eg/AEDC.notifications.html

ووفقا لشركة توزيع كهرباء الإسكندرية، فإنه لا يزيد انقطاع التيار عن ساعة واحدة فقط بالتناوب ولا يزيد عن ثلاث مرات يومياً في كل منطقة.