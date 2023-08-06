تعرف على مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة في الإسكندرية (صور)



أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال بيان رسمي، بأنه مراعاة للمواطنين، ستقوم شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بتخفيض عدد ساعات فصل التيار الكهربائي إلى ساعة واحدة يومياً؛ على أن يبدأ الفصل من الساعة ١٢ ظهراً وحتى ١١ مساءاً

وللتعرف على موعد فصل التيار عن منطقتك نرجوا الدخول على الرابط التالي

https://drive.google.com/file/d/1lVcwbHZj2v4VwZKNM5A3-UY-qkqv1Yyp/view?usp=drivesdk

وانقسمت المناطق السكنية بمحافظة الإسكندرية الي ١١ مجموعة، وكل مجموعة من المقرر أن ينقطع عنها التيار الكهربائي لمدة ساعة فقط.

وإليك عزيزي القارئ صور مفصلة للمجموعة الأولى والتي تنقطع عنها الكهرباء من ١٢ ظهراً وحتى الواحدة ظهراً

اما بباقي المجموعات فيمكن متابعتها من خلال الرابط التالي للتعرف على مواعيد إنقطاع التيار الكهربائي الجديد بمناطق الإسكندرية السكنية

https://drive.google.com/file/d/1lVcwbHZj2v4VwZKNM5A3-UY-qkqv1Yyp/view?usp=drivesdk