حددت مصلحة الجمارك مواعيد العمل بها بالمنافذ الجمركية المختلفة خلال شهر رمضان، خاصة التي تم تطبيق منظومة نافذة بها والتي تشارك في إدارتها الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية ( MTS ).

وحسب منشور جمركي “اطلعت عليه المال” فإن مواعيد العمل تبدأ بمنافذ ميناء الإسكندرية، والدخيلة ومطار القاهري الجوي من 8.30 صباحا وحتى 4.30 مساء كفترة أولى، أما الفترة الثانية فتصل من الساعة 8 مساء وحتى الساعه 2 صباح اليوم التالي.

وبالنسبة لميناء السخنة فتعمل فترتين أيضا من الساعة 8.30 صباحا وحتى 4.30 مساء، وتبدأ الفترة الثانية من 4.30 مساء وحتى 12 صباحا من اليوم التالي.

وبالنسبة لموانئ شرق بورسعيد، وميناء أسوان النهري، والمنطقة الحرة بالإسماعيلية، وميناء نويبع فيكون العمل بها فترة واحدة والتي تبدأ من 8.30 صباحا، وحتى الساعه 4 عصرا.

أما بالنسبة لموانئ غرب بورسعيد ودمياط وبوتوفيق ومصر الجديدة والطيران وسفاحا وفريق خدمة كبار العملاء فتعمل لفترتين أيضا، حيث تبدأ الفترة الأولى من 8.30 صباحا وحتى 4.30 مساء، والفترة الثانية تبدأ من الـ8 مساء، وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالي.

وجاءت تلك المواعيد بما يسمح بزيادة فترة عمل المنافذ الجمركية، بما يعمل على المساهمة في تخفيض زمن الإفراج الجمركي بالموانئ المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدور المحوري لنظام التسجيل المسبق للشحنات، في إتاحة المزيد من التيسيرات التى تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، تشجيعا للصادرات المصرية، وتبسيطا للإجراءات من خلال حوكمتها، والتيسير على مجتمع الأعمال، مطالبا بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركى عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة، مع ضرورة تعاون كل الجهات لتحقيق هذا المستهدف .



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مؤخرا لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة “نافذة” للافراج الجمركى، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور ايهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.