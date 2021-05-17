تعرف على مواعيد العمل.. البنوك تعاود اليوم فتح أبوابها أمام العملاء بعد إجازة عيد الفطر

البنك المركزي قلص مواعيد العمل خلال شهر رمضان لتبدأ من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر

تعاود البنوك العاملة بالسوق المصرية، عملها اليوم الإثنين، بعد إجازة عيد الفطر المبارك منذ يوم الأربعاء الماضي.

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكان المركزي المصري أعلن مواعيد العمل للقطاع المصرفي خلال شهر رمضان لعام 2021، لتكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر للموظفين، وبالنسبة للجمهور، تكون مواعيد العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر 2021

وبعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2021، تعاود البنوك عملها بمواعيدها الطبيعية لتبدأ من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة عصرًا بالنسبة للعملاء، ومن الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا بالنسبة للعاملين في البنوك.

ويعمل بالقطاع المصرفي المصري نحو 38 بنكًا، ويمتلك البنك الزراعي المصري أكبر عدد فروع تتجاوز نحو 1200 فرع على مستوى أنحاء الجمهورية، يليه بنك مصر الذي يمتلك أكثر من 700 فرع، ثم البنك الأهلي المصري بعدد 544 فرعًا.