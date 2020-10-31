تعرف على مواعيد الزيارة وأسعار التذاكر لدخول متحف كفر الشيخ بعد افتتاحه (صور)

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، متحف كفر الشيخ، برفقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

يأتي ذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع السياحة والآثار، وحرصها على إبراز الصورة التاريخية لمصر وللحضارة المصرية من خلال إقامة العديد من المتاحف التي تعرض معالم هذه الحضارة عبر العصور التاريخية المختلفة.

ورصدت “المال”، في هذا التقرير، أبرز 7 معلومات عن متحف كفر الشيخ وهي كالأتي:

يقع متحف كفر الشيخ ببنائه الحديث في حديقة صنعاء الشهيرة لتوثق التراث الثقافي للمحافظة ونشر الوعي الأثري والحضاري بتراثها.

ترجع فكرة إنشاء المتحف إلى عام 1992، بعدما خصصت محافظة كفر الشيخ قطعة أرض بمساحة 6800 متر مربع داخل حديقة صنعاء.

بدأت الأعمال الإنشائية للمتحف في عام 2002، ولكنها توقفت في عام 2011، ثم استُكمِلَت بعد ذلك في عام 2018، بعد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة والآثار ومحافظة كفر الشيخ في عام 2017.

بلغ إجمالي تكلفة المشروع 62 مليون جنيهًا مصريّا.

يتكون المتحف من 3 قاعات عرض رئيسية، تعرض قطع أثرية من نتاج حفائر منطقة تل الفراعين الأثرية وبعض المناطق الأثرية الأخرى من محافظة كفر الشيخ.

يبلغ عدد القطع الاثرية الموجودة بالمتحف 735 قطعة أثرية، ومن أهمها تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة، وتمثال للملك رمسيس الثاني مع المعبودة سخمت.

كما يعرض المتحف لوحة تقدمية للملك تحتمس الثالث، وعدد 2 كتلة حجرية (عنصر معماري)، ورأس لأحد ملوك الأسرة 30، وتمثال آخر لاحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة 26 من منطقة تل الفراعين.

مواعيد الزيارة

تقرر فتح المتحف طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً حتى يتمكن الزائرين من الاستمتاع بمشاهدة القطع الأثرية المميزة الموجودة به، كما تم وضع مسار للزيارة خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

أسعار التذاكر

تبلغ أسعار تذاكر زيارة المتحف 10 جنيهات للزائر المصري، و 5 جنيهات للطالب المصري، فيما تبلغ التذكرة 80 جنيها للزائر الأجنبي، و 40 جنيها للطالب الأجنبي.

سيناريو العرض

يدور سيناريو العرض لمتحف كفر الشيخ حول عرض موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة الي إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل: تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.

كما يكشف عن روعة التراث الإسلامي لقربه من مدينه فُوَه المعروفة بتاريخها الطويل وطابعها المتميز، ويعرض أيضا آثار مسيحية رائعة، حيث تحمل الكنيسة بسخا بالمحافظة الذكرى العطرة لزيارة العائلة المقدسة.

ويبرز سيناريو العرض المتحفي بعض الموضوعات مثل: تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة منها الطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفر الشيخ؛ إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمحافظة كفر الشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية.

كما يلقى المتحف الضوء على المعتقدات الجنائزية للمصريين القدماء ورؤيتهم لمفهوم البعث والحساب وسعيهم للخلود الأبدي فى العالم الآخر، حيث يضم مومياءً وتابوتا خشبيا ملونا ومجموعة من الأقنعة الجنائزية توضح تطور الممارسات الجنائزية المصرية حتى العصر الرومانيّ.