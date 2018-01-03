تعرف على مواعيد التقديم للمنح التايلاندية في 2018

المال خاص تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي تقريراً مقدماً من د.حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات حول برنامج المنح المقدمة من الوكالة التايلاندية للتعاون الدولى (TICA) للحصول على الماجستير فى برنامج (Master of Program in Social Development)

المال خاص

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي تقريراً مقدماً من د.حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات حول برنامج المنح المقدمة من الوكالة التايلاندية للتعاون الدولى (TICA) للحصول على الماجستير فى برنامج (Master of Program in Social Development) للدراسة بجامعة Nayesuan.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم هو 20 أبريل 2018، حيث تصل مدة الدراسة إلى عامين (2018/2020)، على أن تسلم المستندات للإدارة العامة للبعثات، وللحصول على المزيد من المعلومات والشروط الواجب توافرها للمتقدمين يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى الآتى:

(http://www.tica.thaigov.net/main/en/relation/83840-TIPP-2018.html)

وفى سياق متصل تنفيذاً لسياسة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى الاستفادة من المنح المقدمة من مختلف دول العالم فى ضوء العلاقات المثمرة والبناء التى تربط بين مصر والعالم؛ للنهوض بالمستوى التعليمى والبحثى والتدريبى للباحثين المصريين، استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً حول منح برنامج الحصول على الماجستير (IMBA) من تايلاند.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم للبرنامج هو 28/2/2018 للحصول على درجة الماجستير فى برنامج (IMBA) المقدم من (Panyapiwal Institute of Management) بتايلاند، وتصل مدة الدراسة إلى عام ونصف حتى العامين، وللمزيد من المعلومات والشروط الواجب توافرها للمتقدمين يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى الآتى: (https://interprogram.pim.ac.th).

يذكر أن الإدارة العامة للبعثات لا تتحمل آية نفقات لهذه المنح.