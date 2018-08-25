تعرف على مواعيد الإعفاء من غرامات تأخير الضرائب والجمارك

مها أبوودن صدر قانون الإعفاء من غرامات التأخير في الضرائب والرسوم الجمركية، قبيل إجازة عيد الأضحى، لكنه قانون مقيد بمدد محددة، تتناسب فيها سرعة سداد أصل الدين الضريبى أو الجمركي مع نسبة غرامات التأخير المعفى منها، ويقدم المحاسب مصطفى سلامة شرحًا لـ"المال"، حول نسبة الغرامة المعفى منها الممولي

مها أبوودن

صدر قانون الإعفاء من غرامات التأخير في الضرائب والرسوم الجمركية، قبيل إجازة عيد الأضحى، لكنه قانون مقيد بمدد محددة، تتناسب فيها سرعة سداد أصل الدين الضريبى أو الجمركي مع نسبة غرامات التأخير المعفى منها، ويقدم المحاسب مصطفى سلامة شرحًا لـ”المال”، حول نسبة الغرامة المعفى منها الممولين مرتبطة بتاريخ سداد أصل الدين كما يلى:

وصدر القانون في 14 أغسطس الجارى، ويبدأ سريانه من 15 أغسطس، وهو اليوم التالى لنشر القانون في الجريدة الرسمية.

ويتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في القوانين السابقة، وقام الممول بسداد أصل الضريبة أو الرسم كاملاً، اعتباراً من 15 أغسطس الجارى طبقًا لما يلى:

ويعفى الممول من كل مقابل التأخير إذا قام بسداد أصل الدين قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وإذا قام الممول بسداد أصل الدين في الفترة من 15 أغسطس وحتى 13 نوفمبر 2018، يعفى من 90% من مقابل التأخير.

ولو قام الممول بسداد أصل الدين في الفترة من 14 نوفمبر وحتى 28 نوفمبر يعفى من 70% من غرامة التأخير.

وإذا قام بسداد أصل الدين كله في الفترة من 19 ديسمبر وحتى 11 فبراير يعفى من 50 % من غرامة التأخير.

وعلى الممول أن يتقدم بطلب لإنهاء المنازعة الضريبية في موعد أقصاه 30 ديسمبر 2018، على أن يتوقف تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية بعد هذا التاريخ.

وننشر فيما يلى شرحًا مبسطًا للقانون: