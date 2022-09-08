تعرف على مواصفات و سعر هاتف iphone 14 pro في مصر و السعودية

كشفت شركة ابل في مؤتمرها السنوي امس عن هتنفها الجديد iphone 14 pro ، الذي من المتوقع ان تزيح عنه الستار يوم 14 سبتمبر الجاري ،و اشارت الشركة إلى ان الهاتف يأتي بشاشة أكثر تطورا من أي وقت مضى .

و اكدت ابل ،ان كاميرا هاتف آيفون 14 برو تم تحسينها مرتين اكثر من كاميرا آيفون 13 برو ، تعمل بخاصية Apple pro raw ، التي تعمل على التقاط الصورة بعرض اكبر ، وتحسين ثلالثة اضعاف للصور عند استخدام خاصية التقريب.

مواصفات هاتف Iphone 14 pro

تبلغ ابعاد شاشة الهاتف 6.1 بوصة بدقة 1179×2556 بها نوتش جديد ،بمعالج سداسي النواة Apple A16 Bionic و نظام تشغيل IOS 16 علاوة على وحدة معالجة الرسوميات Apple GPU

و ياتي الهاتف بمساحة ذاكرة عشوائية 6 جيجا رام و مساحات تخزين 128 و 256 و 512و 1000 جيجا .

و مزود الهاتف بثلاثة كاميرات خلفية بدقة 48+12+12 ميجا بيكسل و فلاش LED مزدوج و HDR من أجل تجربة تصوير فوتوغرافي أكثر ثراءً بالإضافة إلى كاميرا امامية بتقنية TOF 3D / امامية .

و تاتي الكاميرا أمامية مزدوجة تتكون من مستشعر أساسي بدقة 12 ميجابكسل + مستشعر SL ثلاثي الأبعاد.

مواصفات هاتف Iphone 14 pro

سعة بطارية الهاتف 3750 مللي امبير من طراز ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة و خاصية دعم للشحن السريع بقدرة 27 واط ، إلى جانب دعم للشحن اللاسلكي بقدرة 20 واط .

يدعم الهاتف الإتصال بشبكات الجيل الخامس 5G .

سعر هاتف Iphone 14 pro في مصر و السعودية

سبلغ سعر الهاتف في السوق المصرية لنسخة 128 جيجا 19،270 جنيه ،مقابل 3700 ريال في السوق السعودية ،بينما يبلغ سعر نسخة 256 جيجا 21،199 جنيه بالسوق المصرية مقابل 4،070 ريال يالسوق السعودية .

اما نسخة 512 جيجا يبلغ سعرها 25،057 جنسه في مصر مقابل 4،811 ريال في السعودية ،اما نسخة 1 تيرا يبلغ سعرها في مصر 28،915 جنيه ،مقابل 5،551 ريال في السعودية.