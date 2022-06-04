تعرف على مواصفات وسعر هاتف oppo reno 8

أعلنت شركة الهواتف الذكية الصينية Oppo موعد إطلاق هاتفها الجديد Oppo Reno 8، ومن المتوقع ان يتم إصدار الجهاز خلال شهر يونيو الجاري.

مواصفات هاتف Oppo Reno8

ويمتاز هاتف Oppo Reno 8 الجديد بشاشة من نوع اموليد Amoled بحجم 6.43 بوصة , بدقة 2400×1800 بيكسل , بنسبة 20:9 , 409 بيكسل في البوصة و ابعاد 160.6 × 73.4 × 7.7 ملم (6.32 × 2.89 × 0.30 بوصة) ويزن الهاتف 179 جرام، بالإضافة إلى أن الهاتف يعمل بنظام أندرويد 12 واجهة مستخدم color OS 12 بمعالج Media Tek Dimensity 1300 ومعالج رسومات Mali-G77 MC9.

الهاتف مزود بذاكرة إضافية microSDXC ويتوفر الهاتف بمساحتين للذاكرة العشوائية 8 و12 جيجا رام , ومساحتين للتخزين 128 و256 جيجا بايت، الهاتف مزود ببطارية 4500 ميلي امبير ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، و قوة شحن بقدرة 80 واط بالإضافة إلى ميزة الشحن العكسي ومنفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0, USB On-The-Go.

مزايا هاتف Oppo reno 8

الهاتف مزود بكاميرا خلفية ثلاثية , الاولى تاتي بدقة 50 ميجابيسكل , 26mm , فتحة عدسة f/1.7 , الثانية 2 ميجابيكسل ,(ماكرو) بفتحة عدسة f\2.4 و الثالثة مزودة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل و فتحة عدسة f\2.4 , إلى جانب كاميرا امامية بدقة 32 ميجابيكسل ,24 mm , (عريضة) وفتحة عدسة f\2.4 , مزودة بفلاش ليد , HDR , بانوراما , إلى جانب تصوير فيديو بدقة 4K ومعدل إطارات 60\30 إطارا في الثانية، بدقة 1080 بيكسل ومثبت إلكتروني gyro-EIS .

ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات WIFI إلى جانب الاتصال بالبلوتوث ويدعم خاصية GPS و مزود بأجهزة استشعار الدوران والقرب والبوصلة والتسارع، إلى جانب مدخل سماعات 3.5 mm و مكبر صوت.

سعر هاتف Oppo Reno 8 المتوقع في مصر

ومن المتوقع أن يتم طرح هاتف Oppo Reno8 في مصر بسعر 8599 جنيها مصريا أي ما يعادل 549 دولارا.