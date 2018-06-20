تعرف على مواصفات وسعر هاتف هونر 10 الجديد

المال– خاص تنشر بوابة المال، اليوم الأربعاء، المواصفات الفنية والسعر للهاتف الذكى الجديد الذى أطلقته شركة هونر الصينية مؤخرًا بالسوق المحلية وهو هونر 10 بسعر 8199 جنيهًا. يأتى الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 24 + 16 ميجابيكسل، مما يجعلها قادرة على تحديد ملامح مختلف الأجسام الم

المال– خاص





تنشر بوابة المال، اليوم الأربعاء، المواصفات الفنية والسعر للهاتف الذكى الجديد الذى أطلقته شركة هونر الصينية مؤخرًا بالسوق المحلية وهو هونر 10 بسعر 8199 جنيهًا.

يأتى الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 24 + 16 ميجابيكسل، مما يجعلها قادرة على تحديد ملامح مختلف الأجسام المحيطة وبيان حدودها، كالسماء والنباتات والأشخاص وحتى الشلالات، وكذلك مواقعها في نفس الوقت المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعى

كما تدعم كاميرا هاتف Honor 10 مؤثرات الإضاءة التي تحاكي التصوير في الاستوديو مع مجموعة من مؤثرات الإضاءة، بينما تضمن القدرات الدقيقة والمتطورة للتعرف على ملامح الوجه التقاط صور فائقة الوضوح وظهور الملامح الدقيقة لكل وجه حتى في صور السيلفي للمجموعات.

وهونر 10 مصنع من 15 طبقة من الزجاج ثلاثي الأبعاد 3D على ظهر الجهاز، ويحتوى أيضًا على نظام استشعار البصمة بالأمواج فوق الصوتية تحت الزجاج، بالإضافة إلى شاشة العرض الكامل بدقة FHD وقياس 5.84 بوصة مع تناسب الشاشة بلا إطار قدره 19:9 وتناسب 86% بين حجم الجهاز والشاشة.

ويزود الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، كما يقوم جهاز Honor 10 في عمله على أحدث واجهة للمستخدم EMUI 8.1 والتي تمثّل تحديثًا كاملًا لوظائف وقدرات البرمجيات، خاصة وظيفة Easy Talk التي تقلل الضجيج في الخلفية وتقلل صوت الهواء عند الحديث باستخدام السماعات على الطريق.