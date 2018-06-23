تعرف على مواصفات وأسعار الوحدات في أول ناطحات سحاب بمصر

محمود زكيسجل متوسط سعر متر مشروع ناطحات سحاب العلمين الجديدة التي تنفذها شركة "سيتي إيدج" المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية 33 ألف جنيه، وبذلك يصبح أقل سعر للوحدة 2.7 مليون جنيه.ورصدت "المال" تفاصيل المشروع حيث تراوحت مساحات الوحدات 90 و 115 و 171 و 183 و351 متر مربع، وتطل

محمود زكي

سجل متوسط سعر متر مشروع ناطحات سحاب العلمين الجديدة التي تنفذها شركة “سيتي إيدج” المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية 33 ألف جنيه، وبذلك يصبح أقل سعر للوحدة 2.7 مليون جنيه.

ورصدت “المال” تفاصيل المشروع حيث تراوحت مساحات الوحدات 90 و 115 و 171 و 183 و351 متر مربع، وتطل جميع الوحدات على البحر مباشرة وكذلك البحيرة.

وتحتوي الوحدة 90 مترا مربعا على غرفة واحدة وريسبشن بالإضافة إلى تراس ومطبخ وحمام، وكذلك نفس المحتوى للوحدة مساحة 115 مترا مربعا مع زيادة مساحة الغرفة والتراس بينما تحتوي الغرفة مساحة 171 مترا مربعا على غرفتين وريسيبشن وتراس ومطبخ وحمام.

ويبلغ عدد الطوابق بناطحة السحاب 40 طابقا ويحتوي كل طابق على 10 وحدات مختلفة المساحات جميعها تطل على البحر مباشرة ويبعد البرج عن البحر حوالي 600 متر فقط ويتسم البرج بالواجهات الزجاجية بالكامل، كما يحتوي البرج أيضًا على 6 مصاعد وكذلك ميني ماركت ومول مصغر وكذلك شاطيء خاصة لكل برج على حدى.

ويبلغ مساحة المشروع 600 فدان يحتوي على 5 ناطحات كمرحلة أولى للمشروع بالإضافة إلى أكبر بحيرة طبيعية بالساحل الشمالي.

ويتم إستلام الوحدات السكنية خلال عامين وتبلغ عدد سنوات التقسيط سبع سنوات لجميع الوحدات داخل المشروع.

يذكر أن سيتي إيدج العقارية إحدى شركات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ويعد مشروع أبراج العلمين إحدى مشروعاتها الجديدة.