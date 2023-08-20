تعرف على مواصفات هاتف «OPPO A78» الجديد

أعلنت شركة أوبو الصينية عن طرح جهازها الجديد OPPO A78 المدعوم بنظام تشغيل ColorOS 13.1.

ويُعد OPPO A78 أحد أسرع الهواتف الذكية في إعادة شحن البطارية في كل الهواتف التي تندرج تحت نفس الفئة السعرية، حيث يُمكن شحن البطارية بنسبة 100% خلال حوالي 44 دقيقة فقط.

وبهذه السرعة الكبيرة للشحن، من الممكن شحن الهاتف للعمل طوال مُدة رحلة طيران طويلة من خلال الشحن لدقائق معدودة وعندما يتم شحن البطارية بكامل سعتها، يُمكن أن تستمر البطارية في العمل لمدة 27.4 يوم (flight mode) أو 16.37 ساعة من مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب.

كما يأتي جهاز أوبو الجديد أيضا مزودا بتكنولوجيات مبتكرة منها تقنية Battery Health Engine من OPPO والتي تزيد من عمر البطارية في الهاتف A78 لأكثر من 1600 شحنة للبطارية، مما يدعم البطارية للعمل بكفاءة لأكثر من أربعة أعوام.

بجانب تقنية Optimized All-Day Charging الذكية التي تتعلم عادات الشحن اليومية الخاصة بكل مستخدم وتعدل من سرعة الشحن وفقاً لذلك.

وبالنسبة للموظفين الذين عادة ما يتركون هواتفهم متصلة بالشاحن خلال اليوم، تعمل تقنية Optimized All-Day Charging أوتوماتيكياً على إيقاف الشحن عندما تصل البطارية إلى 80% من كامل سعتها، وبعد ذلك تعاود الشحن مرة أخرى لتصل إلى 100% في الوقت المناسب في نهاية يوم العمل. ويخفض هذا من الشحن المستمر للبطارية مما يرتقي بسلامة البطارية ويسهم في زيادة عمرها.

وبجانب كل تلك التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، هاتف A78 مزود بتكنولوجيا 5-Layer Charging Protection والتي تقدم المزيد من الأمان للمستخدمين في مختلف عمليات شحن البطارية.