تعرف على مواصفات هاتف هوت 6 برو

المال– خاصكشفت إنفينكس الصينية للهواتف أحدث إصداراتها جهاز هوت 6 برو لأول مرة في مصر، وهو الهاتف ذو الكاميرا المزدوجة مع إمكانية التقاط الصور المكررة لأي لون بوضوح لديه كفاءة Qualcomm Snapdragon كمعالج أساسي، مما يعطيه قدرة أفضل على الرسومات الثقيلة.وتم إطلاق جهاز هوت 6 برو في مصر ب

المال– خاص





كشفت إنفينكس الصينية للهواتف أحدث إصداراتها جهاز هوت 6 برو لأول مرة في مصر، وهو الهاتف ذو الكاميرا المزدوجة مع إمكانية التقاط الصور المكررة لأي لون بوضوح لديه كفاءة Qualcomm Snapdragon كمعالج أساسي، مما يعطيه قدرة أفضل على الرسومات الثقيلة.

وتم إطلاق جهاز هوت 6 برو في مصر بالشراكة مع “سوق” عملاق التجارة الإلكترونية المحلية بسعر منافس يصل إلى 2789 جنيهًا.

يأتي هوت 6 برو مزودًا بكاميرا مزدوجة فائقة السرعة مستهدفًا الأسواق الناشئة بمناطق أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا، كما يستهدف في المقام الأول الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة، ويعمل الجهاز وفقًا لنظام التشغيل AndroidTM 8.0 Oreo، ويكون الجهاز متوازنًا في تنفيذ مختلف العمليات.

ويعتبر هوت 6 برو إضافةً متميزة لسلسلة هوت، حيث إن هذا الهاتف هو الهاتف الذكي الذي يخاطب الباحثين والشباب والشغوفين بالتكنولوجيا المتطورة. وسيصبح الشباب باستخدامه مبدعين في فصل الصيف من خلال التقاط الصور المتميزة باستخدام هذا الجهاز الديناميكي والجميل.

كما يتميز الهاتف الجديد بشاشة 6 بوصة بنسبة 18: 9، ومعالج Qualcomm snapdragon، وكاميراتين قويتين أماميتين بزاوية 13 ميجابيكسل، وعدسة 2 ميجا بكسل تتبنى PDAF للتركيز السريع وإمكانية تأمين الجهاز بالوجه، وسعة بطارية 4000 ميللي أمبير، وتصميم أنيق للأجهزة.

وتم تزويد الهاتف المتميز هوت 6 برو بنظام كاميرا مزدوجة جيدة جدا ليتفوق على الأجهزة التي تباع في نفس الشريحة السعرية والصور التي يتم التقاطها من هذا الجهاز تكون بدرجة عالية من الجودة، وهناك أيضًا ميزة “تأمين الجهاز ببصمة الوجه” التي يمكن إلغاء قفلها في لمح البصر. وعلى رأس كل ذلك يتميز الجهاز ببطارية بطاقة 4000 ميللي أمبير حتى يمكن استخدامه طوال اليوم. وكل ذلك يجعل هوت 6 برو جهازًا متميزًا.

وقامت شركة إنفينكس بتجربة الجهاز من خلال العديد من المتطوعين الشباب الذين جربوا الميزات المثيرة للهاتف الجديد، من الكاميرا المزدوجة إلى تجربة الألعاب على شاشة كبيرة وجاءت جميع ردود الفعل أكثر من مذهلة.

المواصفات المتميزة لهاتف هوت 6 برو:

شبكة:4G، ثنائي الشريحة SIM النانو

نظام التشغيل: AndroidTM 8.0 (Oreo) Hummingbird XOS 3.2

عرض: شاشة بمساحة 6 بوصات بنسبة 9:18، 500 درجة سطوع

الأبعاد: 160.43 * 76.21 * 8.6 ملم

المعالج :Qualcomm Snapdragon 1.4GHz رباعية النواة

البطارية: 4000 ميللي أمبير متصلة بالجهاز

الذاكرة: رام 16/32 جيجابايت + 2/3 جيجابايت ROM

أجهزة الاستشعار: بصمة، فتح ببصمة الوجه، الجيروسكوب

الكاميرا: Primary 13MP+2MP, f/2.0, Autofocus

فيديو: 1080 بكسل @ بسرعة 30 صورة في الثانية.