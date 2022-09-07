تعرف على مواصفات هاتف أبل الجديد آيفون 14

ينطلق اليوم خلال الساعات القليلة القادمة مؤتمر شركة أبل الأمريكية تحت عنوان far out. ويشهد الحدث الكشف عن أحدث هواتفها الجديدة وهو آيفون 14.

ومن بين مواصفات الهاتف الجديد:

يتمتع إصدار iPhone 14 بشريحة A15 Bionic، الخاصة بالإصدار السابق، على أن تحصل إصدارات «Pro» فقط على الترقية إلى معالج A16.

يتمتع الهاتف على مساحة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.

الهاتف مزود بشاشة Pro Motion 120 هرتز على غرار iPad Pro.

إمكانية التبديل إلى USB-C بدلاً من منفذ Lightning لبعض الموديلات.

ووفقا للتسريبات ، تكشف أبل عن أربعة موديلات جديدة من آيفون 14 أولها آيفون 14 مقاس 6.1 بوصة والثاني هو آيفون 14 ماكس بديل آيفون ميني ويأتي بشاشة قياس 6.7 بوصة أما الجهاز الثالث فهو آيفون 14 برو مقاس 6.1 بوصة والأخير هو آيفون 14 برو ماكس مقاس 6.7 بوصة.

ومن المتوقع أيضًا أن تقدم أبل العديد من أجهزة Mac الجديدة وجهازي iPad على الأقل في عام 2022، بينما كشفت الشركة عن جهاز MacBook Pro جديد في أكتوبر، وقد تستعد أبل لتقديم خطاب رئيسي آخر بعد شهر لإحضار أجهزة Mac و iPad جديدة.

وقال مارك جورمان من بلومبرج، إن شركة آبل لديها أجهزة Mac صغيرة جديدة وأجهزة MacBook Pro متطورة في وقت لاحق من هذا العام؛ إذ أكدت مصادر بالفعل أن شركة آبل تعمل على الجيل العاشر من طراز iPad الأساسي وiPad Pro الجديد.