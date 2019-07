تعرف على مواصفات هاتفى هواوى p10 وp10 plus‎

المال – خاص: أطلقت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك هاتفيها الجديدين بالسوق المصرية وهما P10 وP10 Plus، يأتي هاتفين P10 وP10 Plus الجديدين بكاميرا لايكا مزدوجة العدسات الجديدة كليا بعدسات جديدة أكثر تطورا التي تأتي بتقنيات متطورة للتصوير الفوتوغرافي، وتشمل تقنية الدقيقة للتعرف علي شكل الوجه ثلاثية الأبعاد (3D Facial Detection)، الإضاءة الفعالة (Dynamic Illumination)، مع تحسين التصوير الشخصي بطريقة أكثر واقعية لتتماشى مع احتياجات المستخدم، إضافة إلى خاصية (Natural Bokeh Effect)، وخاصية هواوي لتقريب الصورة، وقد فاز هاتفين P10 وP10 Plus بجائزة ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﺎﻓﻳﺔ (TIPA) العالمية كأفضل هاتف في التصوير الفوتوغرافي. ويحتوي الهاتفان على معالج Kirin 960، وذاكرة عشوائية فائقة السرعة (Ultra-Memory) الخاصة بهواوي، وأحدث إصدار من واجهة المستخدم EMUI 5.1 الذي قامت هواوي بتحديثه مؤخراً والذي تكمن قوته في عدم اقتصاره علي إضافة مميزات جديدة وتعزيز قوة الأداء فقط بل يعمل ايضاً علي تتبع سلوكيات المستخدم في استخدامه للتطبيقات المعتادة عن طريق خاصية (Machine Learning Algorithm) ثم يخصص كل قدرات الهاتف لمثل هذه التطبيقات لكي تعمل بسلاسة ويسر. هذا بالإضافة الى تزويد الهاتف بأول نظام هوائي رباعي يعمل بتقنية MIMO لشبكات الجيل الرابع ونظام هوائي ثنائي للإتصال بشبكة الأنترنت عن طريق Wi-Fi يعمل بتقنية MIMO، النظامان الذان يعملان بأداء لا مثيل له.



كما يتمتع هاتف هواوي P10 بتصميم عصري أنيق قامت الشركة بتصميمه بحرافية بالغة، مع توافر الهاتف بألوان جديدة ومميزة وهى الاسود والأزرق والذهبى، والتى تم ابتكارهم خصيصاً بالتعاون مع معهد (Pantone Color Institute)، الذي يُعتبر المرجع الرائد عالمياً في مجال الألوان، حيث اثمر هذا التعاون الفريد من نوعه بتقديم هواتف تتميّز بتكنولوجيتها المتقدمة وأناقة فريدة للمستهلكين. ويمتلك هاتف هواوي P10 شاشة بقياس 5.2 بوصة بدقة FHD كاملة الوضوح و الشاشة محمية بطبقة من الزجاج (Corning Gorilla Glass 5)، بينما تأتي شاشة P10 PLUS أكبر حجما بقياس 5.5 بوصة بدقة WQHD ومحمية ايضاً بطبقة من الزجاج (Corning Gorilla Glass 5)، كما قامت هواوي هذا العام بنقل مستشعر البصمة الي الوجهة الأمامية للهاتف. يحمل هاتف هواوي P10 بطارية كبيرة الحجم بسعة 3,200 ملي أمبير، بينما يأتي أخيه الأكبر هواوي P10 Plus ببطارية أكبر حجماً بسعة 3,750 ميلي أمبير كما يدعم الهاتفان تقنية الشحن فائق السرعة بقياس (5V/4.5A) التي تساعد على شحن الهاتف بأكمله في وقت قصير، كما قامت الشركة أيضا بتزويد الهاتف بنظام الحماية (Super Safe 5-gate) الذي يعمل على ضبط خصائص البطارية مثل الفولت والتيار والحرارة بشكل فوري بهدف إطالة عمر البطارية والحد من مخاطر السلامة. يتوافر هاتفي P10 و P10 Plus في الأسواق المصرية باللون الأسود والأزرق والذهبي من خلال جميع فروع هواوي و الموزعين المعتمدين.