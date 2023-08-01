تعرف على مواصفات سامسونج جالاكسي ووتش 6 الجديدة

كشفت سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن طرح ساعتين Galaxy Watch6 وGalaxy Watch6 Classic الجديدتين، وتقدم سلسلة Galaxy Watch6 معلومات صحية شاملة.

وقال تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال تجارب الهواتف المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: “تؤكد سامسونج من خلال طرح للسلسلتين Galaxy Watch6 وGalaxy Watch6 Classic الجديدتين، على مرونة أدوات المراقبة الصحية المتقدمة، عن طريق سهولة ارتدائها على المعصم مباشرة. وبدءا من التدريب على النوم واللياقة البدنية، واقتراح أفكار جديدة للتغذية، توفر سامسونج طرقاً جديدة لمساعدة المستخدمين في الحصول على المعلومات الضرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صحة أفضل كل يوم”.

وتوفر سلسلة Galaxy Watch6 إحصائيات دقيقة وتحليلاً متعمقاً لإحصائيات ومعلومات النوم بما في ذلك إجمالي وقت النوم ووقت الاستيقاظ لمساعدة المستخدمين على فهم جودة نومهم.ويتيح التدريب على النوم المحسّن للمستخدمين تفعيل الأفكار المتعلقة بالنوم من خلال الإرشادات والنصائح والرسائل التذكيرية المخصصة، والتي يمكن الوصول إليها من على المعصم والهاتف الذكي المقترن مع الساعة.



وتحلل خاصية منطقة معدل نبض القلب الجديدة القدرات البدنية الفردية، كما تحدد المستويات الخمسة لمستوى الجري لمساعدة المستخدمين على تحديد أهدافهم بناءً على قدرتهم، بدءا من حرق الدهون إلى التمارين عالية الكثافة. وإضافة إلى تتبع أكثر من 100 تمرين حالي، تسجل خاصية Track Run المضافة حديثاً جري المستخدم على المسار، بينما تتيح Custom Workout للمستخدمين تبني وتتبع روتين التمارين الخاص لكل مستخدم.

وإلى جانب مراقبة ضغط الدم والرسم الكهربائي للقلب، تساعد خاصية التنبيه بعدم انتظام ضربات القلب الجديدة المستخدمين على فهم صحة القلب بشكل أكثر شمولاً، وذلك عن طريق التحقق من إيقاعات القلب التي توحي بوجود الرجفان الأذيني حتى أثناء النوم. وتساعد السلسلة Galaxy Watch6 المستخدمين على تتبع درجة حرارة الجلد أثناء الليل. ويمكن لميزة “اكتشاف السقوط” في أثناء التمرين أو عند الوقوف بلا حراك، أو حتى خلال النوم في حالة سقوط المستخدم من السرير. وحال اكتشاف احتمال السقوط، ستقوم الساعة تلقائياً بتنبيه رقم خدمة الطوارئ أو جهات الاتصال المحددة مسبقاً.



تصميم متطور



وتتميز الشاشة بعرض البيانات بطريقة أكثر حيوية مع الدقة العالية بسطوع يصل إلى 2,000 شمعة في المتر المربع، إلى جانب ميزة ضبط سطوع الشاشة دائماً، بما يسمح للمستخدمين برؤية أفضل، والقيام بمزيد من المهام حتى تحت ضوء الشمس الساطع. وبما أنها تأتي مدعومة بالمعالج والذاكرة المتطورين، توفر سلسلة Galaxy Watch6تفاعلات أكثر سلاسة وسرعة.



وتأتي السلسلتان Galaxy Watch6 وWatch6 Classic بإطار أنحف 30%، مع إطار دوار أرفع بنسبة 15% على التوالي، الأمر الذي يعزز جمال الإطار الدائري المميز. وتتميز سلسلة Galaxy Watch6 بواجهات جديدة أنيقة وتفاعلية وغنية بالمعلومات لتحقيق أقصى استفادة من الشاشة الكبيرة، بينما تتيح الأشرطة الجديدة التي تعمل بنقرة واحدة للمستخدمين المزج بين أحزمة الساعة ومطابقتها بسهولة.





خدمات قيمة مضافة



وتتيح الخاصية المحسّنة للتحكم بالإيماءات للمستخدمين إدارة الساعة بسهولة، عن طريق استخدام إيماءات بسيطة للوصول إلى الخدمات المطلوبة بسهولة، كما يتيح لهم تحديد اختصاراتهم والوصول إلى التطبيقات والوظائف بدون لمس.

ومع وجود تطبيق WhatsApp، يصبح من السهل على مستخدمي Galaxy Watch البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، من دون الحاجة إلى الخروج من الهاتف. وبدءاً من خريف هذا العام، يمكن للمستخدمين الاستمرار في التعامل مباشرة من ساعتهم باستخدام تطبيقات جديدة من Google Calendar وGmail، والتي ستكون متاحة حصرياً على نظام التشغيل Wear OS.



ويمكنهم أيضاً تتبع تقدم اللياقة البدنية أو البيانات المتعلقة بالتغذية بسهولة أكبر، خاصة مع تحديثات Peloton وMyFitnessPal، والاستمتاع قريباً بخيارات تدفق إضافية مع Audible. ومع تقديم واجهة برمجة تطبيقات جديدة لدرجة حرارة الجلد ضمن مجموعة تطوير برامج الصحة المميزة من سامسونج، سيتمكن الشركاء قريباً من الوصول إلى تقنية الأشعة تحت الحمراء المتقدمة للتوصل إلى قياسات أدق لتقديم إمكانات غير مسبوقة للمستخدمين. ويستفيد تطبيق Thermo Check الذي تم إطلاقه حديثاً من واجهة برمجة التطبيقات الجديدة، بما يسمح للمستخدمين قياس درجة حرارة وجباتهم المفضلة أو الماء دون الحاجة إلى لمسهم.



وتعمل سلسلة Galaxy Watch6 مع أجهزة سامسونج الأخرى على توسيع نطاق تجارب المستخدم بشكل أكبر. ويمكن التحكم عن بعد في كاميرا Galaxy Z Flip5 المقترنة، مع تبديل الأوضاع والتكبير.ويمكن الاعتماد على جهاز تلفزيون ذكي من سامسونج أو Galaxy Tab S9 لإظهار تقدم المستخدم بشكل آني من خلال برنامج للياقة البدنية أو اليقظة الموجه على الشاشة الكبيرة.



ويمكن تبديل اتصالGalaxy Buds2 Pro تلقائياً بين أجهزة سامسونج عبر التبديل التلقائي. وإذا أضاع المستخدمون هواتفهم، تستطيع سلسلة Galaxy Watch6 الآن تحديد مواقعها من خلال خاصية Find My Phone مع دعم الخرائط. وكالعادة، تظل البيانات الشخصية على الساعة آمنة، بفضل منصة الأمان Samsung Knox.



التوافر في الأسواق



تضم Galaxy Watch6 برنامج تشغيل يومي متطور بتصميم حديث وبسيط. وتأتي بحجم 44 ملم من الجرافيت والفضة، وآخر بحجم 40 ملم من الجرافيت والذهب كما أنها متوفرة باللونين الأسود والفضي بمقاس 43 ملم و47 ملم.