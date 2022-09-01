تعرف على مواصفات ثلاجة إل جي الجديدة Top Freezer

كشفت شركة إل جي عن أحدث ثلاجة Top Freezer 2022 مزود بفتحات تهوية متعددة للتبريد وتوزيع الهواء البارد شركة إل جي Top Freezer سعة 75 كجم و 62.5 كجم، حيث يتميز بتصنيف الطاقة “A”، مع هيكل إل جي المحسّن لمكثف الثلاجة والمبادل الحراري، وتحسين مسار تدفق الهواء لتحقيق توصيل أكثر كفاءة وحتى للهواء البارد في جميع أنحاء الثلاجة.

يعرض Top Freezer سعة 75 كجم من إل جي الجديد أيضًا درجة الحرارة مع الشاشة الخارجية لضبط درجة الحرارة دون فتح الأبواب وتأتي مع أرفف من الزجاج المقوى ووحدة تحكم في الرطوبة وإضاءة LED. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الطراز الجديد بـZero Clearance وTotal No Frost.

صرح بيلي كيم، المدير العام لشركة إل جي في مصر، قائلًا: “تمكين المستهلكين بأحدث الأجهزة المنزلية التي تقدم الأفضل مع قدر أقل بكثير من الطاقة والجهد هو هدف إل جي لتحسين حياة المستهلكين، من خلال ميزات مختلفة في أحدث Top Freezer من إل جي”.