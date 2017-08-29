تعرف على مواصفات بريليانس v3

المال- خاص طرحت شركة بريليانس البافارية الوكيل الحصري للعلامة الصينية في مصر، الشكل الجديد كليًا من بريليانس v3 خلال الأسبوع الماضي. وتستعرض "المال" ملامح مواصفات بريليانس v3، التي تنتمي إلى فئة السيارات الياضية المتعددة الاستخدمات suv - ذات المنشأ الصيني. ويأتي الشكل الجديد من بريليانس v3؛ بثلاث

المال- خاص

طرحت شركة بريليانس البافارية الوكيل الحصري للعلامة الصينية في مصر، الشكل الجديد كليًا من بريليانس v3 خلال الأسبوع الماضي.

وتستعرض “المال” ملامح مواصفات بريليانس v3، التي تنتمي إلى فئة السيارات الياضية المتعددة الاستخدمات suv – ذات المنشأ الصيني.

ويأتي الشكل الجديد من بريليانس v3؛ بثلاث فئات هي “Luxury، High Line، Comfort Line”، المزودة بمحرك سعة 1.5 لتر، ليولد قوة قدرها 112 حصان، بعزم أقصي للدوران 145 نيوتن متر، بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتك.





ويوضح الجدول التالي، قائمة مواصفات v3 للثلاث فئات:

النمط بريليانس Luxury- v3 بريليانس High Line -v3 بريليانسComfort Lin – v3 السعة اللترية 1500 القدرة الحصانية 112 عزم الدوران 145 نظام ناقل الحركة 5 A/T العجلات واﻷطارات 215/60 R17 انبعاثات العادم EUR IV الابعاد الكلية / مم 4200*1790*1600 قاعدة العجلات/ مم 2570 وزن السيارة فارغا / كجم 1350 سعة صندوق اﻷمتعة/ لتر 455 وسائد هوائية يوجد يوجد يوجد احزمة امان يوجد يوجد يوجد نظام المكابح FRONT Ventilated Disc Brakes / Rear DISC Brakes نظام حماية ضد السرقة يوجد يوجد يوجد حساسات رجوع للخلف يوجد يوجد يوجد التحكم بالثبات الكترونيا يوجد يوجد يوجد كاميرا خلفية يوجد يوجد لا يوجد مصابيح ضباب fr/ra fr/ra RR عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسو بالجلد يوجد يوجد لا يوجد عجلة القيادة قابلة للتعديل يوجد يوجد يوجد نظام الملاحة الذكي يوجد يوجد لا يوجد بلوتوث يوجد يوجد لا يوجد تكيف هواء Touch Touch Manual فتحة سقف يوجد لا يوجد لا يوجد مقاعد جلد Leather Leather Leather المقاعد الخلفية قابلة للطي يوجد يوجد يوجد زجاج كهربائي يوجد يوجد يوجد النظام الصوتي يوجد يوجد لا يوجد شاشة عرض ألوان 10.4 بوصة يوجد يوجد لا يوجد نظام ذكي لاستخدام الهواتف يوجد يوجد لا يوجد شاشة عرض بيانات الرحلة TFT Digital Digital سماعات عالية الجودة 6 6 4 مثبت سرعة يوجد يوجد لا يوجد مرايات قابلة للطي يوجد لا يوجد لا يوجد مرايات خارجة كهربائية يوجد يوجد يوجد دخول السيارة وادارة المحرك بدون مفتاح يوجد لا يوجد لا يوجد ريموت كنترول لا يوجد يوجد يوجد

إعداد – المال المصدر: شركة بريليانس البافارية