تعرف على مواصفات بريليانس v3

المال- خاص
طرحت شركة بريليانس البافارية الوكيل الحصري للعلامة الصينية في مصر، الشكل الجديد كليًا من بريليانس v3 خلال الأسبوع الماضي.
وتستعرض “المال” ملامح مواصفات بريليانس v3، التي تنتمي إلى فئة السيارات الياضية المتعددة الاستخدمات suv – ذات المنشأ الصيني.
ويأتي الشكل الجديد من بريليانس v3؛ بثلاث فئات هي “Luxury، High Line، Comfort Line”، المزودة بمحرك سعة 1.5 لتر، ليولد قوة قدرها 112 حصان، بعزم أقصي للدوران 145 نيوتن متر، بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتك.
ويوضح الجدول التالي، قائمة مواصفات v3 للثلاث فئات:
النمط
بريليانس Luxury- v3
بريليانس High Line -v3
بريليانسComfort Lin – v3
السعة اللترية
1500
القدرة الحصانية
112
عزم الدوران
145
نظام ناقل الحركة
5 A/T
العجلات واﻷطارات
215/60 R17
انبعاثات العادم
EUR IV
الابعاد الكلية / مم
4200*1790*1600
قاعدة العجلات/ مم
2570
وزن السيارة فارغا / كجم
1350
سعة صندوق اﻷمتعة/ لتر
455
وسائد هوائية
يوجد
يوجد
يوجد
احزمة امان
يوجد
يوجد
يوجد
نظام المكابح
FRONT Ventilated Disc Brakes / Rear DISC Brakes
نظام حماية ضد السرقة
يوجد
يوجد
يوجد
حساسات رجوع للخلف
يوجد
يوجد
يوجد
التحكم بالثبات الكترونيا
يوجد
يوجد
يوجد
كاميرا خلفية
يوجد
يوجد
لا يوجد
مصابيح ضباب
fr/ra
fr/ra
RR
عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسو بالجلد
يوجد
يوجد
لا يوجد
عجلة القيادة قابلة للتعديل
يوجد
يوجد
يوجد
نظام الملاحة الذكي
يوجد
يوجد
لا يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
لا يوجد
تكيف هواء
Touch
Touch
Manual
فتحة سقف
يوجد
لا يوجد
لا يوجد
مقاعد جلد
Leather
Leather
Leather
المقاعد الخلفية قابلة للطي
يوجد
يوجد
يوجد
زجاج كهربائي
يوجد
يوجد
يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
لا يوجد
شاشة عرض ألوان 10.4 بوصة
يوجد
يوجد
لا يوجد
نظام ذكي لاستخدام الهواتف
يوجد
يوجد
لا يوجد
شاشة عرض بيانات الرحلة
TFT
Digital
Digital
سماعات عالية الجودة
6
6
4
مثبت سرعة
يوجد
يوجد
لا يوجد
مرايات قابلة للطي
يوجد
لا يوجد
لا يوجد
مرايات خارجة كهربائية
يوجد
يوجد
يوجد
دخول السيارة وادارة المحرك بدون مفتاح
يوجد
لا يوجد
لا يوجد
ريموت كنترول
لا يوجد
يوجد
يوجد
إعداد – المال المصدر: شركة بريليانس البافارية