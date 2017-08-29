سيــارات

تعرف على مواصفات بريليانس v3

المال- خاص طرحت شركة بريليانس البافارية الوكيل الحصري للعلامة الصينية في مصر، الشكل الجديد كليًا من بريليانس v3 خلال الأسبوع الماضي. وتستعرض "المال" ملامح مواصفات بريليانس v3، التي تنتمي إلى فئة السيارات الياضية المتعددة الاستخدمات suv - ذات المنشأ الصيني. ويأتي الشكل الجديد من بريليانس v3؛ بثلاث
29 أغسطس، 2017 29 أغسطس، 2017

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المال- خاص

طرحت شركة بريليانس البافارية الوكيل الحصري للعلامة الصينية في مصر، الشكل الجديد كليًا من بريليانس v3 خلال الأسبوع الماضي.

وتستعرض “المال” ملامح مواصفات بريليانس v3، التي تنتمي إلى فئة السيارات الياضية المتعددة الاستخدمات suv – ذات المنشأ الصيني.

ويأتي الشكل الجديد من بريليانس v3؛ بثلاث فئات هي “Luxury، High Line، Comfort Line”، المزودة بمحرك سعة 1.5 لتر، ليولد قوة قدرها 112 حصان، بعزم أقصي للدوران 145 نيوتن متر، بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتك.

ويوضح الجدول التالي، قائمة مواصفات v3 للثلاث فئات:

النمط

بريليانس Luxury- v3

بريليانس High Line -v3  

بريليانسComfort Lin – v3

السعة اللترية

1500

القدرة الحصانية

112

عزم الدوران

145

نظام ناقل الحركة

5 A/T

العجلات واﻷطارات

215/60 R17

انبعاثات العادم

EUR IV

الابعاد الكلية / مم

4200*1790*1600

قاعدة العجلات/ مم

2570

وزن السيارة فارغا / كجم

1350

سعة صندوق اﻷمتعة/ لتر

455

وسائد هوائية

يوجد

يوجد

يوجد

احزمة امان

يوجد

يوجد

يوجد

نظام المكابح

FRONT Ventilated Disc Brakes / Rear DISC Brakes

نظام حماية ضد السرقة

يوجد

يوجد

يوجد

حساسات رجوع للخلف

يوجد

يوجد

يوجد

التحكم بالثبات الكترونيا

يوجد

يوجد

يوجد

كاميرا خلفية

يوجد

يوجد

لا يوجد

مصابيح ضباب

fr/ra

fr/ra

RR

عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسو بالجلد

يوجد

يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة قابلة للتعديل

يوجد

يوجد

يوجد

نظام الملاحة الذكي

يوجد

يوجد

لا يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

لا يوجد

تكيف هواء

Touch

Touch

Manual

فتحة سقف

يوجد

لا يوجد

لا يوجد

مقاعد جلد

Leather

Leather

Leather

المقاعد الخلفية قابلة للطي

يوجد

يوجد

يوجد

زجاج كهربائي

يوجد

يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

لا يوجد

شاشة عرض ألوان 10.4 بوصة

يوجد

يوجد

لا يوجد

نظام ذكي لاستخدام الهواتف

يوجد

يوجد

لا يوجد

شاشة عرض بيانات الرحلة

TFT

Digital

Digital

سماعات عالية الجودة

6

6

4

مثبت سرعة

يوجد

يوجد

لا يوجد

مرايات قابلة للطي

يوجد

لا يوجد

لا يوجد

مرايات خارجة كهربائية

يوجد

يوجد

يوجد

دخول السيارة وادارة المحرك بدون مفتاح

يوجد

لا يوجد

لا يوجد

ريموت كنترول

لا يوجد

يوجد

يوجد

إعداد – المال                                                 المصدر: شركة بريليانس البافارية

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