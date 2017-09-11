تعرف على مواصفات انفينيكس نوت 4 ونوت 4 برو

المال – خاص :أطلقت شركة انفينيكس الصينية للهواتف المحمول هاتفيها الجديدين بالسوق المصرية، وهما نوت 4 ونوت 4 برو، ويصل سعر الهاتف الأول إلى 3799 جنيه.فيما سيتوافر إصدارين من جهاز نوت 4 بأسعار 2799، و2999 جنيها، ويدعم نوت 4 برو خدمات تكنولوجيا الجيلين الثالث والرابع للاتصالات .كما أ

المال – خاص :

أطلقت شركة انفينيكس الصينية للهواتف المحمول هاتفيها الجديدين بالسوق المصرية، وهما نوت 4 ونوت 4 برو، ويصل سعر الهاتف الأول إلى 3799 جنيه.



فيما سيتوافر إصدارين من جهاز نوت 4 بأسعار 2799، و2999 جنيها، ويدعم نوت 4 برو خدمات تكنولوجيا الجيلين الثالث والرابع للاتصالات .

كما أن نوت 4 برو مزود بشاشة مقاس 5.7 بوصة، ونظام تشغيل أندرويد 7 ، ورامات 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية 32 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ميمورى حتى 128 جيجابايت، إلى جانب بطارية 4500 مللى أمبير، وكاميرا خلفية 13 ميجابكسل، وأمامية 8 ميجابكسل.

وقال أحمد وجيه، مدير مبيعات الشركة بمصر، إن انفينيكس لديها حاليا 5 مراكز لتقديم خدمات الصيانة والدعم الفنى لترتفع بذلك إلى 10 مراكز، فى مصر الجديدة، والدقى، وحلوان، وطنطا، والإسماعيلية، وأسيوط، وشبرا الخيمة، والمحلة الكبرى.

