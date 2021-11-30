تعرف على مواصفات العربة المدرعة ST-500 بعد التطوير (صور)

فى معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2021 والذي يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021

طرحت وزارة الإنتاج الحربى النسخة المطورة من العربة المدرعة ST-500 فى معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكريةEDEX 2021 والذي يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة.

الخصائص الرئيسية للمدرعة ST-500

وتتميز المدرعة ST-500 بعدة خصائص رئيسية، فهى من نوعية المركبات التكتيكية الخفيفة الحركة والقادرة على حرية الحركة والمناورة السريعة ويمكن تزويدها بقوة نيرانية كبيرة للقيام بعمليات التدخل السريع والعمليات الخاصة.

تجهيزات العربة المدرعة ST-500

المدرعةST-500 لها عدة تجهيزات مختلفة تضم:

عربة ناقلة جند (سائق + قائد + 6 أفراد الطاقم)

عربة استطلاع “دورية” (سائق + قائد + 3 أفراد الطاقم)

عربة إسعاف (سائق + قائد + 1 أفراد للطاقم + 3 مصابين)

عربة مجهزة بمدفعة هاون (سائق + قائد + 3 أفراد الطاقم)

مكونات المدرعة ST-500 ووزنها

المدرعةST-500 تتكون من 4 أبواب جانبية + 2 باب خلفى + باب هروب علوى، وفتحة وحدة السلاح، ويبلغ وزنها الكلى بالحمولة 11 طنًا و530 كجم، ومن غير حمولة 10 أطنان و130 كجم.

سرعة المدرعة ST-500

تسجل سرعة المدرعةST-500 نحو 90 كم/ساعة، ويبلغ طولها 5.72 متر، وارتفاعها 2.58 متر، وعرضها 5.58 متر.