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تعرف على مواصفات العربة المدرعة ST-500 بعد التطوير (صور)

فى معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2021 والذي يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021
أحمد اللاهوني 7:04 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 7:04 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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طرحت وزارة الإنتاج الحربى النسخة المطورة من العربة المدرعة ST-500 فى معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكريةEDEX 2021 والذي يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة.

الخصائص الرئيسية للمدرعة ST-500

وتتميز المدرعة ST-500 بعدة خصائص رئيسية، فهى من نوعية المركبات التكتيكية الخفيفة الحركة والقادرة على حرية الحركة والمناورة السريعة ويمكن تزويدها بقوة نيرانية كبيرة للقيام بعمليات التدخل السريع والعمليات الخاصة.

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تجهيزات العربة المدرعة ST-500

المدرعةST-500 لها عدة تجهيزات مختلفة تضم:
عربة ناقلة جند (سائق + قائد + 6 أفراد الطاقم)
عربة استطلاع “دورية” (سائق + قائد + 3 أفراد الطاقم)
عربة إسعاف (سائق + قائد + 1 أفراد للطاقم + 3 مصابين)
عربة مجهزة بمدفعة هاون (سائق + قائد + 3 أفراد الطاقم)

مكونات المدرعة ST-500 ووزنها

المدرعةST-500 تتكون من 4 أبواب جانبية + 2 باب خلفى + باب هروب علوى، وفتحة وحدة السلاح، ويبلغ وزنها الكلى بالحمولة 11 طنًا و530 كجم، ومن غير حمولة 10 أطنان و130 كجم.

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سرعة المدرعة ST-500

تسجل سرعة المدرعةST-500 نحو 90 كم/ساعة، ويبلغ طولها 5.72 متر، وارتفاعها 2.58 متر، وعرضها 5.58 متر.

المدرعة ST-500 بها نظام حماية ضد الطلقات وكذلك التفجيرات، والتسليح به منصة إطلاق عن بعد حتى 300 كجم.

العربة المدرعة ST-500 بعد التطوير
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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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