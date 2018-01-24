تعرف على مواصفات الإصدار الثالث من الهاتف الذكى OPPO F5

المال - خاص:أطلقت OPPO، اليوم، النسخة الشبابية من هاتفها الذكى F5 Youth ، وهو ثالث إصدار من سلسلة F5، التي تحمل لقب "خبير السيلفي"، ويعد الهاتف الاختيار الأمثل للكثير من الشباب محبي اقتناء الهواتف الذكية ذات الكاميرا المميزة، لتزويده بنظام تشغيل الذكاء الاصطناعى، الذى يتيح

المال – خاص:



أطلقت OPPO، اليوم، النسخة الشبابية من هاتفها الذكى F5 Youth ، وهو ثالث إصدار من سلسلة F5، التي تحمل لقب “خبير السيلفي”، ويعد الهاتف الاختيار الأمثل للكثير من الشباب محبي اقتناء الهواتف الذكية ذات الكاميرا المميزة، لتزويده بنظام تشغيل الذكاء الاصطناعى، الذى يتيح أفضل سيلفى على الإطلاق.

يباع الهاتف حاليا فى مصر، بسعر 4690 جنيه مصري، وهو سعر منخفض نسبيًا، بالإضافة إلي طرح كمية جديدة من نسخة F5 6GB Red ، باللون الأحمر، لتلبية الإقبال الكبير من الشباب محبي الموضة، وهواة اقتناء النسخ المميزة.

يأتي هاتف F5 Youth OPPO بكاميرا أمامية 16 ميجابايت، بفتحة عدسة F2.0 شديدة الحساسية للضوء، لتستوعب مقدار الإضاءة في الصورة حسب شدتها، بالإضافة إلى كاميرا خلفية 13 ميجابيكسل بذاكرة عشوائية RAM 3 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية ROM 32 جيجابايت، كما يتمتع الهاتف بخاصية التجميل المسبق التي تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي “A.I. Beauty Recognition Technology “، وتركز الشركة على التقاط صور سيلفي واقعية، تحت شعار “Capture the Real You”

صرح آندي شي، مدير العلامة التجارية بشركة OPPO، قائلًا: إننا في OPPO سعداء بتوالي نجاحنا في السوق المصرية، كونها إحدى أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودائماً نركز على تقديم أفضل تجربة تصوير فوتوغرافي على الإطلاق للمستخدم المصري، وذلك بإطلاق هواتف ذكية تلقي إعجاب المستخدمين وخاصة الشباب، وبإطلاق الهاتف الجديد OPPO F5 Youth يعد تأكيدَا على إهتمامنا الدائم بالشباب بتقديم ما يناسبهم من هواتف تحتوي علي الكثير من المميزات بأسعار تنافسية ليكون باستطاعتهم اقتنائه، وهذا إن دل علي شئ يؤكد إننا ماضون في إستراتيجيتنا في تحقيق قاعدة كبيرة بين جميع المستخدمين وخاصة الشباب.

كما يتمتع هاتف OPPO F5 Youthبشاشة FHD+ والذي تمتد حوافها لتجربة مشاهدة أكثر إكتمالًا بقياس 6 بوصات، وتمتاز الشاشة عالية الدقة 2160X1080 بألوان أوضح، وأكثر حدة وحيوية، بالإضافة إلى ميزة فصل الشاشة لفتح أكثر من تطبيق في نفس الوقت، كما تدعم كاميرا الهاتف مؤثرات بوكية Bokeh Effects، وتقنية HDR التي تتيح للمستخدم التقاط صور أكثر وضوحًا غير مهتزة في مختلف الإضاءات.

يأتي الهاتف بثلاث فتحات للبطاقات، اثنان منهما لبطاقات الـ 4G Nano SIM والأخرى لبطاقة microSD، وذلك لزيادة المساحة الداخلية إلي256 جيجابايت، كما يتمتع بنظام تشغيل Color OS 3.2 الجديد، بالإضافة إلي معالج ثماني النواة، يستهلك طاقة أقل، ويعطي أداء أفضل.