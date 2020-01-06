تعرف على مهام مركز البيانات ومنصات الحوسبة السحابية في العاصمة الإدارية

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عقد اتفاقية مع شركة «أورنج مصر» ؛لإنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات ومنصات الحوسبة السحابية الخاصة بالخدمات الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

العاصمة الإدارية : مركز البيانات سيحقق مفهوم العاصمة الذكية

قام بتوقيع الاتفاقية اللواء محمد عبد اللطيف مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورنج لقطاع التسويق والمبيعات لكبرى عملاء الشركات.

وحضر التوقيع حضور اللواء احمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية والسفير الفرنسي ستيفان روماتيه والملحق الاقتصادي الفرنسي جيروم باكونينو مسئولي الشركتين .

ويعد مركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة الذي سيحقق مفهوم “العاصمة الذكية” هو أكبر الركائز التكنولوجية الأساسية والأضخم في مصر والقارة الإفريقية .

سبب اختيار «أورنج مصر»

وتم اختيار «أورنج مصر» لتنفيذ انشاء وتشغيل مركز البيانات بالشراكة مع شركة العاصمة الادارية وفقا لأحدث المستويات العالمية لما تتمتع به الشركة من خبرات ومهارات دولية في تقديم الخدمات التكنولوجية المبتكرة على المستويين المحلي والعالمي .

المركز يحفظ المعلومات الحيوية ويتطلب أقصى درجات الاحتراف

ويعد إنشاء مركز البيانات مشروعا محوريا في البنية التحتية التكنولوجية للعاصمة الإدارية الجديدة، كونه الموكل بحفظ المعلومات الحيوية، ما يعني ضرورة إنشاؤه بأقصى درجات الاحتراف للحفاظ على أمن وخصوصية المعلومات والبيانات لسكان العاصمة الادارية والقطاع الخاص.

وبموجب هذا الاتفاق ستوفر اورنچ البنية الأساسية لإنشاء وإدارة مركز البيانات للمدن الذكية التي ستمكن العاصمة الادارية من استغلال التكنولوجيا الذكية لتقديم مجموعة من الخدمات ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر تقديم حلول إنترنت الأشياء IoT، ومنصات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية والـ TRIPLE PLAY (انترنت – تليفون – تليفزيون) فائقة الجودة والسرعة وادارة المرافق.

ومن جانبه، أعرب المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «أورنج مصر»عن سعادته البالغة بالتعاون مع شركة العاصمة الادارية في هذا المشروع الضخم الذي يعد أحد أبرز العلامات المضيئة في الدولة المصرية الحديثة.

وأضاف شاكر، أن «أورنج مصر» تمتلك الخبرات البشرية والعلمية لإدارة هذا المشروع على أعلى مستوى احترافي من خلال خبراتها السابقة لمشاريع مماثلة في العديد من المدن حول العالم.

من جانبه قال اللواء محمد عبد اللطيف مدير عام الشركة إن الاتفاق يأتي في إطار سعي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلي الأخذ بكل أسباب وأدوات التكنولوجيا الحديثة اللازمة لجعل العاصمة الادارية مدينة ذكية مستدامة والنموذج الذي يحتذي به كأول مدينة ذكية في جهورية مصر العربية تعمل من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وباكورة 14 مدينة جديدة تقوم الدول المصرية بأنشائها

وفي النهاية أشاد اللواء أحمد ذكي عابدين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بالاتفاقية الموقعة.

وأضاف أنه تم اختيار شركة «أورنج مصر» لتنفيذ وتشغيل مركز البيانات وفقا لأحدث المستويات العالمية لما تتمتع به من خبرات ومهارات عالميةسابقة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة.

بدور إبراهيم – زكية هداية مصطفى