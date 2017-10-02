تعرف على منفذ أعنف هجوم مسلح في تاريخ أمريكا الحديث

- ستيني أمريكي الأصل والمنشأ.. عمره 62 عاما وانتحر بعد تنفيذ المجزرةإعداد- عبدالغفور أحمد محسنقال موقع "بيزنس انسايدر" إن الهجوم المسلح الذي استهدف مهرجان موسيقي بمدينة لاس فيجاس الأمريكية وأسفر عن 50 قتيلا إصابة أكثر من 200 آخرين، هو الأعنف في تاريخ أمريكا الحديث.وكشفت شرطة لاس فيجاس عن أن من

– ستيني أمريكي الأصل والمنشأ.. عمره 62 عاما وانتحر بعد تنفيذ المجزرة



إعداد- عبدالغفور أحمد محسن

قال موقع “بيزنس انسايدر” إن الهجوم المسلح الذي استهدف مهرجان موسيقي بمدينة لاس فيجاس الأمريكية وأسفر عن 50 قتيلا إصابة أكثر من 200 آخرين، هو الأعنف في تاريخ أمريكا الحديث.

وكشفت شرطة لاس فيجاس عن أن منفذ الهجوم هو ستفين كريج بادوت، وهو أمريكي يبلغ من العمر 62 عاما، ويقطن في ولاية نيفادا الأمريكية، ورجحت بعد العثور على جثته أنه انتحر.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فإن منفذ الهجوم يمتلك طائرتين ويحمل رخصة لقيادة الطائرات.

وقال جوزيف لومباردو مأمور (شريف) شرطة لاس فيجاس، إنه تم العثور على نحو 10 بنادق آلية في غرفة بادوك التي استأجرها في الطابق الـ 32 بأحد الفنادق المواجهة للحفل، من أجل تنفيذ جريمته.

وتابع :”ليس لدينا أي معلومات عن العقيدة التي يعتنقها بادوك”.

من جانبها نقلت صحيفة ديلي ميل عن إيريك شقيق منفذ الهجوم قوله إنه شعر بصدمة هو وأمه عقب التقارير الإعلامية التي وصفت أخيه بالقاتل، وتابع :”كان أخي رجلا عاديا .. لا بد أنه كان ضمن ضحايا الهجوم”.

ولا تحقق الشرطة في الأمر باعتباره حادثا إرهابيا حتى الآن، وفقا لبيزنس انسايدر.