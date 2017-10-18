تعرف على منتخبات قرعة الملحق الأوروبى والفرص الذهبية

- 100 % نسبة نجاح سويسرا وكرواتيا وإيطاليا فى تجاوز تلك المرحلة - الدنمارك وأيرلندا الشمالية فى الظهور الأول.. على المصرىكشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن مواجهات الملحق الأوروبي المكمل للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018"، فى القرعة التى أقيمت أمس الثلاثاء، بمقر

– 100 % نسبة نجاح سويسرا وكرواتيا وإيطاليا فى تجاوز تلك المرحلة

– الدنمارك وأيرلندا الشمالية فى الظهور الأول..

على المصرى

كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، عن مواجهات الملحق الأوروبي المكمل للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم “روسيا 2018″، فى القرعة التى أقيمت أمس الثلاثاء، بمقره فى مدينة زيوريخ السويسرية، وأجراها النجم الإسبانى فيرناندو هييرو.

وأسفرت القرعة التى أقيمت بين أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثاني في التصفيات، عن وقوع منتخب إيطاليا “بطل 2006” فى مواجهة صعبة أمام السويد، بينما سيلتقي منتخب سويسرا مع أيرلندا الشمالية، وسيلعب المنتخب الكرواتي ضد اليونان، فيما ستلتقي الدنمارك مع منتخب جمهورية أيرلندا.

وستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، حيث ستكون المواجهة الأولى بين 9 و11 نوفمبر المقبل، قبل إقامة مباريات العودة بين 12 و14 نوفمبر، حيث سيخطف الفائزون البطاقات الأربع المتبقية عن قارة أوروبا ولتنضم إلى المنتخبات التسعة التي تأهلت من التصفيات سابقاً.

و”المال” تلقى نظرة على أرقام كل منتخب من المنتخبات التى ستخوض الملحق، من أجل اللحاق بركب المتأهلين للمحفل العالمى، علما بأنه تتبقى 9 مقاعد لازالت تتنافس المنتخبات في قارات العالم المختلفة على حجزها، بواقع 3 مقاعد عن إفريقيا، ومقعد عن الملحق القاري بين أستراليا وهندوراس، وملحق قاري آخر بين بيرو ونيوزيلندا، إضافة إلى 4 مقاعد متبقية عن قارة أوروبا، تتنافس عليها 8 منتخبات صاحبة أفضل مركز ثاني في المجموعات الأوروبية التسع التي جرت مبارياتها وانتهت ضمن التصفيات ذاتها.

ويشارك منتخبا الدنمارك و أيرلندا الشمالية فى الملحق الأوروبى المؤهل للمونديال، لأول مرة فى تاريخهما.

فيما كانت نسبة نجاح الثلاثى سويسرا وكرواتيا وإيطاليا، 100% فى عدد المرات التى خاضوها فى هذه المرحلة من تصفيات القارة العجوز.

إيطاليا:



– المشاركة في نهائيات كأس العالم: ثمانية عشر مرة، وغابت عن نسختين وحيدتين فقط؛ أوروجواي 1930، والسويد 1958.

– أفضل أداء: الفوز باللقب أربع مرات أعوام 1934 و1938 و1982 و2006

• المشاركات السابقة في الملحق “1/1”

خلال مشاركتها الوحيدة في الملحق الأوروبي، فازت إيطاليا على روسيا 2-1 في إجمالي لقاءى الذهاب والإياب، في الطريق إلى نهائيات 1998، حيث شهدت مباراة الذهاب في موسكو يوم 29 أكتوبر 1997، فى الظهور الأول للحارس جيانلويجي بوفون مع الأزوري.

السويد:



– المشاركة في كأس العالم: إحدى عشر مرة أعوام 1934 و1938 و1950 و1958 و1970 و1974 و1978 و1990 و1994 و2002 و2006

– أفضل أداء: السويد 1958 – المركز الثاني

• المشاركات السابقة في الملحق “1/3”

يعود تاريخ التأهل السويدي الوحيد عبر الملحق إلى نهائيات ألمانيا 1974، عندما فاز الإسكندينافيون 2-1 على النمسا في مباراة فاصلة وحيدة جرت على ملعب محايد، وقبل ذلك، كانت السويد قد فشلت في حجز بطاقة العبور إلى تشيلي 1962 بخسارتها أمام سويسرا 2-1 في مباراة فاصلة وحيدة، بينما فوتت فرصة التأهل إلى البرازيل 2014 بسقوطها في الملحق أمام البرتغال بنتيجة إجمالية 4-2.

جمهورية أيرلندا:



– المشاركة في النهائيات: ثلاث مرات أعوام 1990 و1994 و2002.

– أفضل أداء: إيطاليا 1990 ووصل لربع النهائي

• المشاركات السابقة في الملحق “1/4”

في عام 1965، تقابلت جمهورية أيرلندا مع إسبانيا في مباراة فاصلة واحدة، حيث خسرت أمام أبناء المملكة الأيبيرية بنتيجة 1-0، وفي الملحق المؤهل لنهائيات فرنسا 1998، سقطت أمام بلجيكا 3-2 فى مجموع لقاءى الذهاب والإياب، كما غابت عن جنوب أفريقيا 2010 على إثر خسارتها أمام فرنسا 2-1 في مجموع المباراتين بعد وقت إضافي، وفي المقابل، تأهلت إلى نسخة كوريا واليابان 2002، عبر الملحق القاري بعد تغلبها على إيران 2-1 في إجمالي لقاءى الذهاب والإياب.

الدنمارك:



– المشاركة فى كأس العالم: أربع مرات أعوام 1986 و1998 و2002 و2010.

– أفضل أداء: فرنسا 1998 – ربع النهائي

• المشاركات السابقة في الملحق “0/0”

لم يسبق للدنمارك أن خاضت الملحق المؤهل للمونديال.

اليونان:

– المشاركة في النهائيات: ثلاث مرات أعوام 1994 و2010 و2014.

– أفضل أداء: البرازيل 2014 – ثمن النهائي

• المشاركات السابقة في الملحق “2/3”

خاض اليونانيون غمار الملحق في ثلاث مناسبات، حيث خسروا في المرة الأولى أمام المجر عام 1938، بينما تأهلوا في المرتين التاليتين على حساب كل من أوكرانيا 1-0 في مجموع لقاءى الذهاب والإياب، في الطريق إلى جنوب أفريقيا 2010، ورومانيا 4-2 في مجموع الذهاب والإياب، في الطريق إلى البرازيل 2014.

كرواتيا:

– المشاركة في كأس العالم: أربع مرات 1998 و2002 و2006 و2014.

– أفضل أداء: فرنسا 1998 – المركز الثالث

• المشاركات السابقة في الملحق “2/2”

تأهلت في كلتا المرتين اللتين خاضت فيهما غمار الملحق، حيث تغلبت على أوكرانيا “3-1 في مجموع الذهاب والإياب”، في الطريق إلى فرنسا 1998، ثم فازت على أيسلندا “2-0 في مجموع المباراتين”، خلال رحلتها إلى البرازيل 2014.

سويسرا:

– المشاركة في المونديال: عشر مرات أعوام 1934 و1938 و1950 و1954 و1962 و1966 و1994 و2006 و2010 و2014

– أفضل أداء: إيطاليا 1934 وفرنسا 1938 وسويسرا 1954 من خلال الوصول لربع النهائي فى الثلاثة مناسبات

• المشاركات السابقة في الملحق “2/2”

تغلبت سويسرا على السويد خلال مباراة فاصلة واحدة 2-1، في الطريق إلى تشيلي 1962، بينما تأهلت إلى ألمانيا 2006، عبر الملحق الأوروبي بعد تغلبها على تركيا بالإحتكام إلى قاعدة الأهداف المسجلة خارج القواعد، عقب التعادل 4-4 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

أيرلندا الشمالية:



– المشاركة في كأس العالم: ثلاث مرات أعوام 1958 و1982 و1986

– أفضل أداء: السويد 1958 من خلال الوصول لربع النهائي

• المشاركات السابقة في الملحق “0/0”

لم يسبق لأيرلندا أن خاضت الملحق المؤهل لكأس العالم.