تعرف على منافسي الثلاثي المصري في دور 32 من دوري اﻷبطال والكونفيدرالية

علي المصري انتهت لقاءات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد "الكونفدرالية"، والتي شارك بها من مصر، ناديا المصري ومصر المقاصة، وأكمل الفريق البورسعيدي طريقه ووصل للدور ال32، فيما ودع الفريق الفيومي في مشاركته اﻷول بالمسابقات القارية في تاريخه. وسينضم الزمالك للنادي المصري في الكونفد

علي المصري

انتهت لقاءات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد “الكونفدرالية”، والتي شارك بها من مصر، ناديا المصري ومصر المقاصة، وأكمل الفريق البورسعيدي طريقه ووصل للدور ال32، فيما ودع الفريق الفيومي في مشاركته اﻷول بالمسابقات القارية في تاريخه.

وسينضم الزمالك للنادي المصري في الكونفدرالية، فيما سيبدأ اﻷهلي مشواره في دوري الأبطال، بعدما ودع مصر المقاصة البطولة ذاتها، وستقام لقاءات الذهاب لدور ال32 في المسابقتين، أحد أيام 10 و11 و12 مارس، علي أن تقام الإياب أحد أيام 17 و18 و19 من الشهر ذاته.

دوري اﻷبطال

صعد مونانا الجابوني إلى دور الـ32 للبطولة، عقب تغلبه على ضيفه رايل كاديوجو البوركيني بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء، في إياب الدور التمهيدي للبطولة القارية.

وتأهل الفريق الجابوني بعدما نجح في تعويض هزيمته في بوركينا فاسو في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وينتظر أن يخوض الأهلي مباراة الذهاب أمام نظيره الجابوني يوم 6 مارس المقبل بإستاد القاهرة في دور الـ32.

الكونفدرالية

تأهل ويلايتا ديشا الإثيوبي لدور الـ32 من الكونفدرالية، بعد الفوز بهدف دون رد اليوم الأربعاء، بعدما تعادل خارج أرضه في لقاء الذهاب 1-1، بعد الفوز على زيماماتو من زنجبار، ليضرب موعدًا مع الزمالك،

وسيكون لقاء دور الـ32 الأول بين الفريقين، يوم العاشر من مارس في إثيوبيا، ولم يحدد الزمالك موعد لقاء العودة والذي سيكون أحد أيام 17 أو 18 أو 19 من الشهر نفسه.

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعدما احتل المركز الثالث في الدوري بالموسم الماضي خلف الأهلي والمقاصة اللذين يشاركان في دوري أبطال أفريقيا.

المصري

بعد صعود المصري إلى دور الـ 32 من البطولة بفوزه على نظيره الزامبي جرين بافالوز بمجموع المباراتين بخمسة أهداف مقابل هدفين، سيلاقي سيمبا بطل تنزانيا والذي نجح بدوره في الصعود للدور ذاته بفوزه على نظيره جيندارميري الجيبوتي بمجموع خمسة أهداف مقابل للاشئ.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان بالعاصمة التنزانية دار السلام في مباراة الذهاب، فيما ستقام مباراة الإياب ببورسعيد وذلك خلال منتصف شهر مارس المقبل.