رياضة

تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في دور الـ8 بدوري الأبطال

تقام الأربعاء 5 فبراير المقبل بأحد فنادق أكتوبر
إسلام مصطفى 7:01 ص, الأحد, 2 فبراير 20 7:01 ص, الأحد, 2 فبراير 20

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يترقب عشاق الكرة المصرية قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام الأربعاء 5 فبراير المقبل، بعد أن حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعدًا لإجراء قرعة دور الثمانية من منافسات النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وكشف الاتحاد الأفريقى عن إجراء القرعة الخاصة بمنافسات دور الثمانية فى أحد الفنادق القريبة من مدينة السادس من أكتوبر، فى تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي استطاع التأهل بشق الأنفس على حساب الهلال السوداني في عقر داره، بعد أن انتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتأهل في اللحظات الأخيرة من المباراة كثاني المجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي المتصدر.

ونستعرض لكم خلال هذا التقرير المنافسين المحتملين لكل من الأهلي والزمالك

منافسو الأهلي

تعادل الأهلي مع الهلال السوداني جعله متأهلًا كوصيفًا لمجموعته برصيد 11 نقطة، بينما تأهل النجم الساحلي في كمتصدر برصيد 12 نقطة بعد فوزه بثنائية نظيفة على بلاتينيوم ستارز.

وبتأهل الأهلي في المركز الثاني يكون لديه 3 احتمالات فقط فيما يتعلق بالمنافسين الذي سيواجههم خلال الدور المقبل، وهم كل من: الترجي التونسي أو مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي

منافسو الزمالك

في الناحية الأخرى، تأهل نادي الزمالك في المركز الثاني لمجموعته برصيد 9 نقاط حصل عليهم من انتصارين و3 تعادلات وخسارة واحدة، ليأتي خلف مازيمبي المتصدر صاحب الـ14 نقطة.

وسيواجه الزمالك أحد هذه الأندية في الدور المقبل من بطولة دوري أبطال إفريقيا: النجم الساحلي – الترجي التونسي – صن داونز الجنوب إفريقي.

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بقلم إسلام مصطفى

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