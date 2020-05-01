تعرف على مناطق ضعف خدمات الاتصالات خلال مارس

تنشر بوابة “المال” التفاصيل الكاملة لنتائج تقرير جودة خدمات الاتصالات لشهر مارس الصادر اليوم عن جهاز تنظيم الاتصالات لشركات الاتصالات الأربع العاملة بالسوق المصرية، وهي: المصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات.

ويقيس التقرير جودة خدمات المكالمة الصوتية ونقل البيانات باستخدام سيارات القياسات التابعة الجهاز لـ80 منطقة موزعة بين مدينة وحي لمسافة 24 ألف كيلو متر علي مستوى الجمهورية.

وبحسب الجهاز، فإن معايير قياس خدمات نقل البيانات جاءت في الحدود المقبولة بالنسبة لشركات الاتصالات الأربع، باستثناء بعض المناطق أوقات الذروة، مع تميز واضح لشركتي أورنج واتصالات في سرعة البيانات.

وأعلن الجهاز عن تنفيذ عدد من التدابير لتحسين مستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين أولها إخطار المشغلين بالأعطال وتحديد أماكنها وأسبابها بفترة كافية قبل نشر التقرير، وذلك للتعامل مع هذه الأعطال والعمل على حلها وتفادي تكرارها، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع المشغلين على مدار شهر بعد إصدار التقرير للمتابعة والوقوف على إجراءات تحسين الجودة في الأماكن المذكورة بالتقرير.

وفي حالة عدم تحسن الخدمة لأسباب ليست خارجة عن الإرادة، يقوم الجهاز باتخاذ إجراءات تصعيدية بما يضمن حق المواطن في الحصول على الخدمات بجودة عالية.