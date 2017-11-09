تعرف على مميزات هواوي Mate 10 Lite

خاص قالت شركة هواوي إنها قامت بتصميم هاتف ذكي جديد مخصص للشباب Mate 10 Lite، وهو أحدث أفراد عائلة Mate 10. وأوضحت في بيان إن الهاتف الجديد يتميز بكونه أول هاتف يأتي مزود بأربع كاميرات في فئته مع خاصية Huawei FullView. ويأتي هاتف هواوي Mate 10 Lite الجديد بأربع كاميرات، اثنان خلف

خاص

قالت شركة هواوي إنها قامت بتصميم هاتف ذكي جديد مخصص للشباب Mate 10 Lite، وهو أحدث أفراد عائلة Mate 10.

وأوضحت في بيان إن الهاتف الجديد يتميز بكونه أول هاتف يأتي مزود بأربع كاميرات في فئته مع خاصية Huawei FullView.

ويأتي هاتف هواوي Mate 10 Lite الجديد بأربع كاميرات، اثنان خلفيتان واثنان علي الواجهة الأمامية، مع شاشة كبيرة الحجم وعالية الوضوح بقياس 5.9 بوصة من نوع IPS LCD بدقة FHD+ ونسبة عرض على إرتفاع تبلغ 18:9 مع خاصية Huawei Full View لتقدم للمستخدمين تجربة مميزة لمشاهدة مقاطع الفيديو وتشغيل الألعاب باستخدام الهاتف.

ويتميز بكاميرتين رئيستين بدقة 16 و2 ميجابيكسل، وكاميرا مزدوجة العدسات بدقة 13 ميجا بيكسل

كما تمتلك كاميرا الهاتف العديد من أوضاع التصوير المختلفة مثل وضع التصوير المحترف ووضع التجميل، HDR، التصوير البانوراما، التصوير بالتحكم الصوتي، التصوير المؤقت وغيرها من المزايا الفائقة.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم اطلاق هاتف Mate 10 Lite مع بقية هواتف السلسلة يوم 15 نوفمبر القادم في مصر حيث من المتوقع أن تحظى السلسة الجديدة بنجاح ساحق فى السوق المصرية.