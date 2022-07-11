تعرف على مقومات الموانئ المصرية من الأرصفة وطاقتها الاستعابية بها

كشف تقرير صادر عن قطاع النقل البحري عن وصول حجم الأرصفة بالموانئ المصرية الى 205 رصيف بنهاية 2021 عبر العديد من الموانئ التابعة لوزارة النقل والجهات الاخرى على رأسها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وبطول يصل الى 38 ألف متر طولي وبطاقة استعابية تصل الى 184 مليون طن.

وحسب التقرير فقد وصلت حجم الأرصفة بميناء الإسكندرية الى 66 رصيف بطول 9697 متر طولي وبغاطس يصل إلى قرابة 14 مترا وبطاقة استيعابية تصل إلى قرابة 38 مليون طن.

فيما بلغت أرصفة ميناء الدخيلة إلى قرابة 21 رصيفا بطول يصل إلى 4661 متر طولي، وبغاطس يصل إلى 20 مترا تقريبا لمعظم تلك الأرصفة، بطاقة استيعابية تصل إلى 28 مليون طن سنويا.

أما ميناء دمياط فبلغت حجم الأرصفة به قرابة 28 رصيف في مختلف الأنشطة، وبطول يصل إلى 6600 متر طولي، وبمتوسط غاطس يصل إلى قرابة 15 مترا وبطاقة استيعابية تصل الى قرابة 33 مليون طن.

فيما ذكر التقرير أن ميناء السويس به قرابة 14 رصيف بحري، وبطول يصل إلى 2100 متر وبمتوسط غاطس يصل إلى 8 أمتار وبمتوسط طاقة استعابية تصل إلى 7 ملايين طن.

كما يصل حجم الأرصفة بحوض البترول إلى قرابة 7 أرصفة بطول يصل إلى 828 متر وبغاطس يصل إلى 10 أمتار وبطاقة استيعابية تصل إلى قرابة 8 ملايين طن، بينما يحتوي ميناء الغردقة على رصيف واحد بطول 330 مترا وبغاطس 10 أمتار فقط.

أما ميناء سفاجا فيحتوي على 6 أرصفة بطول 1327 مترا وبغاطس يصل إلى 1327 مترا وبغاطس يصل إلى 14 مترا وبطاقة استيعابية تصل إلى 7 ملايين طن.

فيما يصل حجم أرصفة ميناء نويبع قرابة 3 أرصفة بطول يصل إلى 385 مترا وبغاطس يصل إلى 9 أمتار تقريبا، وبطاقة استعابية تصل إلى 3 ملايين طن تقريبا، فيما وصلت أرصفة ميناء شرم الشيخ إلى رصيفين فقط بطول 741 مترا وبغاطس 10 أمتار .

وبذلك تصل أرصفة موانئ البحر الأحمر إلى 33 رصيف بطول 5711 مترا وبطاقة استعابية تصل إلى 25 مليون طن.

أما موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فبلغت قرابة 57 رصيفا بطول 11506 أمتار، وبطاقة استيعابية تصل إلى قرابة 60 مليون طن.

وتوزعت تلك الأرصفة بين ميناء غرب بورسعيد بقرابة 32 رصيفا وبطول يصل إلى 4427 مترا وبغاطس يصل إلى قرابة 13 مترا وبطاقة استيعابية تصل إلى 12 مليون طن.

أما ميناء شرق بورسعيد فبها 4 أرصفة بطول 2400 متر وبغاطس يصل إلى 19 مترا وبطاقة استعابية تصل إلى 12 مليون طن سنويا، فيما بلغت أرصفة ميناء الأدبية إلى 9 أرصفة بطول 1840 مترا بغاطس يصل إلى 13 مترا وبطاقة استعابية تصل إلى 11 مليون طن.

أما ميناء السخنة فيبلغ حجم أرصفتها 9 أرصفة بطول يصل إلى 2400 متر طولي، وبغاطس يصل إلى 17 مترا وبطاقة استعابية تصل إلى 24 مليون طن.

فيما يحتوي ميناء الطور على رصيف واحد بطول 75 مترا وبغاطس 5 أمتار فقط، فيما يحتوي ميناء العريش على رصيفين فقط بطول 364 مترا طولي بغاطس 8 أمتار وبطاقة استيعابية 1.2 مليون طن.