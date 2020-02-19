رياضة

تعرف على معلقي مباراة السوبر المصري في الإمارات

يواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي، يوم الخميس المقبل، على ملعب ستاد محمد بن زايد في الإمارات
إسلام مصطفى 8:57 م, الأربعاء, 19 فبراير 20 8:57 م, الأربعاء, 19 فبراير 20

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كشفت إدارة قنوات «أبو ظبي الرياضية» تخصيص ثلاث قنوات صوتية باللغة العربية، وواحدة باللغة الإنجليزية؛ وذلك للتعليق على مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

السوبر المصري يلتئم الخميس على ملعب محمد بن زايد

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي، يوم الخميس المقبل، على ملعب ستاد محمد بن زايد في الإمارات، قبل مواجهتهما يوم 24 من الشهر الحالى أيضًا فى قمة الدوري.

وأعلنت لجنة الحكام عن تعيين النرويجي سفين موين حكمًا للسوبر المصري في الإمارات، ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا.

ونستعرض لكم خلال هذا التقرير جدول المعلقين المقرر تغطيتهم لمباراة السوبر المصري في الإمارات بين الأهلي والزمالك

قناة أبو ظبي الرياضية

يعلق على قناة «أبو ظبي الرياضية» كل من: علي سعيد الكعبي، فارس عوض وعصام عبده.

قناة أون سبورت

يعلق على قناة «أون سبورت» كل من: بلال علام ومحمد الكواليني

المحطات الإذاعية

يعلق مؤمن حسن في إذاعة «أون سبورت» ويعلق طارق الأدور في إذاعة «الشباب والرياضة».

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بقلم إسلام مصطفى

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