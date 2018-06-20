تعرف على معدل استهلاك الوقود لأرخص 10 سيارات جديدة بمصر

"ألتو" الأقل استهلاكًا.. و"إنفي" الأعلى أحمد شوقي تتدخل العديد من العوامل في حسم القرارات الشرائية للمستهلكين، ومن بينها الأسعار وتكاليف التشغيل والتي يأتي في مقدمتها تكلفة التزود بالوقود؛ خاصة للسيارات الاقتصادية. وفيما يلي استعراض لمعدلات استهلاك الوقود لأرخص 10 سيارات في السوق المح

“ألتو” الأقل استهلاكًا.. و”إنفي” الأعلى



أحمد شوقي

تتدخل العديد من العوامل في حسم القرارات الشرائية للمستهلكين، ومن بينها الأسعار وتكاليف التشغيل والتي يأتي في مقدمتها تكلفة التزود بالوقود؛ خاصة للسيارات الاقتصادية.

وفيما يلي استعراض لمعدلات استهلاك الوقود لأرخص 10 سيارات في السوق المحلية بشكل يسهم في تقدير تكلفة التزود بالوقود بهذه السيارات.

وتعد سوزوكي ألتو أرخص سيارة في مصر حيث يقدر سعرها بواقع 130 ألف جنيه، ويصل معدل استهلاك الوقود بالسيارة إلى 3 لترات لكل 100 كم، فيما تعد شنجان بيني مين ثاني أرخص سيارة بواقع 140 ألف جنيه، ويصل معدل استهلاكها للوقود إلى 5.8 لتر لكل 100 كم.

ويوضح الرسم التالي معدلات استهلاك الوقود لأرخص 10 سيارات في مصر.

ومن واقع هذا الرسم يتبين أن سوزوكي ألتو تعد الأقل استهلاكًا للوقود ضمن قائمة أرخص 10 سيارات بمصر، بواقع 3 لترات لكل 100 كم، فيما تعد شيري إنفي الأعلى استهلاكًا بواقع 8.5 لتر لكل 100 كم.





وتعد هيونداي i10 السيارة الأغلى بقائمة أرخص 10 سيارات بمصر، بسعر يقدر بـ180.9 ألف وحدة للفئة الأولى، لكنها تحتل المرتبة الثانية من حيث معدل استهلاك الوقود بالنسبة للسيارات العشر.