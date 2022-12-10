تعرف على معدلات نقل الركاب بالخط الملاحي سفاجا - ضبا خلال السنوات العشر الأخيرة

توقعت شركة القاهرة للعبارات ”التابعة لوزارة النقل“ وصول حجم المنقول من الركاب خلال العام الجاري ليصل إلى 92.6 ألف راكب بموانئ البحر الأحمر عبر عبارات الشركة ” القاهرة، والرياض، وذلك على الخط الملاحي سفاجا – ضبا ، بين مصر والسعودية.

وحسب تقرير صادر عن الشركة، اطلعت عليه المال، رصد تطور حركة الركاب بالشركة خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغ حجم الركاب المنقول على الخط الملاحي سفاجا – ضبا عام 2012 ليصل إلى 599.8 ألف راكب.

كما وصل حجم الركاب المنقول على هذا الخط خلال عام 2013 إلى 539.5 ألف راكب، بانخفاض قدره 60 ألف راكب، بينما وصل عام 2014 إلى 485 ألف راكب.

وخلال عام 2016 بلغ حجم المنقول من الركاب 430 ألف راكب، ليتواصل الانخفاض عام 2017 ليصل الى 380 ألف راكب .

وأكد التقرير الى أن حجم المنقول من الركاب عام 2018 وصل إلى 355 ألف راكب لينخفض عام 2019 ليصل إلى 328 ألف راكب.

وفي عام 2020 وصل الانخفاض في حجم المنقول من الركاب إلى 42.7 ألف راكب فقط، ليتواصل التراجع في العام الماضي 2021 ليصل إلى 31.6 ألف راكب فقط، متوقعة وصول حجم المنقول من الركاب خلال العام الجاري 2022 إلى 92 ألف راكب.

وخلال سبتمبر الماضي طرحت الشركة مزايدة بين شركات التوكيلات السياحية، لتعيين وكيل سياحي عام بغرض بيع وتسويق تذاكر ركاب وسيارات صحبة ركاب على عباراتها.

وحسب مصدر مسئول بالشركة، فإن المزايدة تستهدف أن يتم تسويق تذاكر نقل الركاب والسيارات على متن عبارات الشركة ” القاهرة ، والرياض” ، ولك خلال العام المقبل، ولمدة عام واحد.

وذكر ” المصدر” أن هذا يأتي في ضوء تفعيل عمل نطاق الشركة خلال الفترة المقبلة، بعد السماح بالعمرة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤدي إلى حاجة الشركة لزيادة حجم أعمالها وحصولها على حصة كبيرة من الركاب بين المملكة العربية السعودية والموانئ المصرية خاصة سفاجا والغردقة.

وكان كامل الوزير، وزير النقل، قد شهد خلال يونيو الماضي، توقيع عقد تأجير العبارة الرياض التابعة لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى إحدى شركات وزارة النقل لشركة MACNA بالسعودية، للعمل فى الإبحار الساحلى بين جيزان وفرسان السعوديتين فى إطار التعاون بين البلدين.

وبحسب بيان رسمى صادر من وزارة النقل، وقع العقد بحرى محمد طلعت رئيس شركة القاهرة للعبارات، ومايكل ماكورت المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة MACNA السعودية.

وقال وزير النقل خلال فعاليات التوقيع إن هذا العقد هو الأول الذى يتم توقيعها فى مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن هذا يتواكب مع أن وزارة النقل وهيئاتها وشركاتها تتبع أسلوب جديد فى الإدارة خصوصا مع الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تتضمن ملامحها ليس فقط الإنشاءات والبنية التحتية والطرق الجديدة والمشروعات العملاقة والتى تعتبر ركنا أساسيا بها وأحد مظاهرها المهمة ولكنها تشمل أيضا الفكر الجديد الذى يتجسد أهم مبادئه فى تحقيق المصلحة العليا بأفكار متطورة وجديدة تواكب أحدث النظم العالمية.

وأضاف أن هذا التوقيع هو إحدى خطوات بداية عودة الأسطول التجارى المصرى إلى سابق عهده تمهيدا لعودته إلى الريادة فى المنطقة، لافتا إلى أن هذا التوقيع يأتى أيضا ضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم والتوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص الدولى والعربى والمحلى فى كل القطاعات ومنها قطاع النقل البحرى.

جدير بالذكر أن شركة القاهرة العبارات المملوكة لوزارة النقل تمتلك عبارتين وهما الرياض والقاهرة حيث يتم تشغيل الثانية على الخط الملاحى “الغردقة/ضبا” وأن العبارة الرياض يمكنها نقل 1168 راكبا و150 سيارة و15 أتوبيسا.