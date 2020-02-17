تعرف على معدلات تركيز الملوثات الهوائية في 10 محافظات (خريطة تفاعلية)

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء التابعة لوزارة البيئة ، مستوي تاثير العوامل الجوية على معدلات تشتيت الملوثات فى المحافظات ، و تنخفض معدلات تشتيت تركيز الملوثات من محافظة الى اخري حسب العوامل الجوية وسرعة الرياح ومعدل زيادة الانبعاثات الحرارية، الأمر الذي يحدد مستوى تركيز التلوث فى كل محافظة ، من خلال محطات الرصد بالشبكة القومية لنوعية الهواء.

وحددت الإدارة المركزية لنوعية الهواء أكثر المحافظات تاثيرا بمعدلات التلوث لمدة ثلاث أيام متواصلة فى الفترة من 17 فبراير إلى 19 فبرايرالجارى، وأن القاهرة الكبري يصل متوسط تشتيت التلوث بها الى المعدل المتوسط ، بينما ترتفع معدلات تشتيت تركيز الملوثات فى شمال القاهرة الى المستوي الجيد، وفقا لتقرير حصلت عليه “المال”.

كما تأتي محافظة الإسكندرية ضمن المحافظات المرتفعة بها معدلات التلوث وتصل إلى سيئ نظراً لخفض معدلات تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا والتى تصل الى سيئ، وحققت محافظة مرسي مطروح معدلات تلوث منخفضة اذ يصل مستوي تاثير العوامل الجوية على تشتيت الملوثات بشكل جيد.

من جانبه قال الدكتور مصطفي مراد رئيس الإدارة المركزية لنوعية لهواء لـ”المال”، أن هناك تقرير سنوي يقدم الى كافة الجهات الرسمية ومجلس الوزراء لرصد معدلات تلوث الهواء فى مختلف انحاء الجمهورية فى شهر يونيو من كل عام، مشيرا الى انننا بصدد الانتهاء من تقرير عام 2019 لمعدلات التلوث ومنها مؤشرات جودة الهواء.

إنشاء محطات الرصد بالشبكة القومية لنوعية الهواء

وأضاف أن الوزارة تعكف على التوسع فى انشاء عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لنوعية الهواء فى مختلف المحافظات ، وبلغ عدد المحطات 102 محطة بنهاية 2019، ضمن مخطط تحسين جودة الهواء.

المناطق المجاورة للمصانع أكثر تأثرا بالتلوث

وذكر أن المناطق المجاورة للمصانع تتأثر بنسبة تركيز الملوثات بشكل أكبر رغم التصاقها بالكتل السكنية مثل شبرا الخيمة والقلويبية والتبين بحلوان والتى تتاثر بشكل مباشر بطبيعة الوضع البيئي بسبب الانبعاثات الصناعية.

ولفت إلى أن محطات رصد تلوث الهواء تعمل بشكل جيد للمتابعة اللحظة لمعدلات التلوث على مدار اليوم ، من خلال فرق متخصصة.

يشار إلى أن وزارة البيئة انتهت من ربط عدد من المنشآت الصناعيه المرتبطه بالشبكه القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وصلت الى 69 منشأه بعدد 305 مدخنة، ولا تزال الجهود مستمره لضم الصناعات الكبرى الموجودة على مستوى الجمهورية للشبكة القومية، بهدف الحفاظ على البيئة الهوائية، بحسب بيان الأسبوع الماضي “للبيئة”.

خفض معدلات التلوث بنسبة 50 % فى 2030

وكانت وزارة البيئة قد قالت إن الحكومة تستهدف خفض معدلات التلوث بالجسيمات الصلبة بنسبة 50% بنهاية 2030، لافته إلى أنه لاول مرة يتم تحديد هدف محدد رقمي لخفض معدلات التلوث، بحسب تقرير حصاد 2019 للوزارة.

وأعلنت فى مجلس النواب موافقة مجلس الوزراء على مقترح المشروع القومى للتشجير على مستوى الجمهورية من أجل زراعة 10 مليون شجرة خلال إطلاق حمله “أتحضر للأخضر” لخفض معدلات التلوث.

خريطة تفاعلية توضح معدلات تشتيت تركيزات ملوثات الهواء فى المحافظات