تعرف على مطالب مستثمري بورسعيد من رئيس البورصة المصرية

طالب محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية بتحفيز السوق المصري للاستثمار فى للبورصة، لافتا إلى أن الفترة التى سبقت عام ٢٠١٠ كان دور البورصه وأداؤها أكثر تميزا بجانب ارتفاع حجم الاستثمارات، متسائلا عما اذاكان…

طالب محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية بتحفيز السوق المصري للاستثمار فى للبورصة، لافتا إلى أن الفترة التى سبقت عام ٢٠١٠ كان دور البورصه وأداؤها أكثر تميزا بجانب ارتفاع حجم الاستثمارات، متسائلا عما اذاكان هناك نيه لدى الحكومه لإلغاء القيود والضرائب المفروضه لتنشيط عمليات الطرح والتداول والاستثمار بها خاصه بعد هبوط مشاركة الاستثمار الأجنبي الذي كان يسجل رقما ضخما.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد رئيس البورصه المصريه أن بضعة متغيرات عالميه ومحليه حدثت بعد عام ٢٠١١ أدت إلى خروج مستثمرين مما دعا الحكومه لطرح بعض شركاتها الكبري فى البورصه وبما يسمح لهم بالعودة من خلال تلك الشركات التى تحقق قدرا من الاستثمار الأمن لافتا أن الضرائب المفروض على عمليات الطرح والتداول والاكتئاب تختلف بين المستثمر المقيم وغير المقيم حيث لا تتجاوز واحد وربع فى الألف ولا لا يعد ذلك رقم مؤثر على قرارات الاستثمار بالبورصة.

وفى سياق متصل طالب عادل اللمعى رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو لجنة الشيوخ إعادة النظر فى منظومة تدوير أموال بصناديق الاستثمار لافتا أن صندوق المعاشات بدوله انجلترا يشارك ويستثمر فى مشروعا ت الطرق والموانى حتى تكون تلك الصناديق جاذبه للشركات والمواطنين.

وكشف احمد السعدي عضو مجلس إدارة البورصه أن مايقرب من ٧٠٠ صندوق خاص ممن تم انشاؤه ببعض الشركات هم المسجلين فقط بالرقابه الماليه وتبلغ حجم الاستثمارات بتلك الصناديق مايزيد عن ١٠٠ مليار جنيه لا يتم إدارتها للاستثمار مشيرا إلى قانون التأمين الموحد المزمع عرضه على مجلس الشيوخ قريبا من شأنه السماح لتلك الشركات بالاستعانه بمحترفين لإدارة استثمارات تلك الصناديق بما يسمح بتحقيق الاستفاده منها وتحفيز الاستثمار بها

فيما طالب محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين بقيام البورصه بتشجيع القطاع العائلي على الاستثمار بها حيث يقدر إجمالي مدخرات هذا القطاع بالبنوك ٤ تريليون وكشف عن أن هناك بعض الصناديق الاستثمار الامنه قادره على جذب هذا القطاع

من جانبها أشادت ولاء الهندي مدير العلاقات الخارجيه بإحدى كبريات شركات الأوراق الماليه بمبادرة البورصه المصريه بتحفيز الاستثمار بمحافظات القناه ودمياط وتنمية الوعى بالبورصه كاداه هامه لدعم الشركات الصغيره والمتوسطه

ولفتت إلى أهمية قيام البورصه بعرض مجموعه من الطروحات والاكتتابات بصفه شهريه لتنشيط السوق ودعم المشروعات الصغيره والمتوسطه وتسهيل شروط القيد وتخفيض مصروفات التداول لزيادة قاعدة المستثمرين محمد فريد رئيس البورصه

جاء ذلك فى إطار فعاليات مؤتمر « البورصة للتنمية» المقام تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق والشراكة مع محافظة بورسعيد وجمعية رجال الأعمال المصريين والبورصة المصرية.

وشارك في افتتاح المؤتمر كل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والنائب عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية وريم السعدي مدير برنامج دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ومحمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين والدكتورة داليا السواح عضو الجمعية وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية بحضور عدداً كبيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات ومدن القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس بجانب الشرقية ودمياط والنخبة من رجال الأعمال والمستثمرين.

واستضافت محافظة بورسعيد الدورة الأولى لمؤتمر «البورصة للتنمية» علي مدار يومين، بهدف نشر الوعي المالي وأهمية البورصة لنمو الشركات بجانب الترويج لفرص الاستثمار في إقليم السويس، واستعراض رؤية المؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري في ظل الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة في تطوير سلسلة القيمة بالبورصة. عادل اللمعى رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال ومحمد سعده رئيس الغرفه التجاريه





جانب من حضور المؤتمر

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وكان مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، قد قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة بورسعيد لتقديم الدعم لكافة المشروعات الخاصة بمحافظة بورسعيد والترويج لفرص الاستثمار بها فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع البورصة المصرية للتوعية بالمزايا والفرص التمويلية غير التقليدية لجذب الشركات وخاصةً الصغيرة والمتوسطة للقيد في بورصة النيل.

وأكد أن بورسعيد من المحافظات النموذجية والاستثمارية الواعدة والتي تحظي بأولوية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المشروعات التنموية والتي تستهدف الارتقاء بمنظومة الصحة والتحول الرقمي وتحسين مستوي الخدمات بالإضافة إلى وجود ٣ موانئ في شرق وغرب بورسعيد بجانب العريش.