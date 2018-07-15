تعرف على مطالب محافظة مطروح من وزير الشباب والرياضة

- أبرزها افتتاح المزيد من الآندية الرياضية ومراكز الشباب وزيادة الدعم للفرق الرياضية بمطروحمعتز محمود:كشفت مصادر مطلعة بمحافظة مطروح أنه تم عرض عدة مطالب على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال زيارته للمحافظة صباح الأحد، وبعضها يصب فى تدعيم منظومة الرياضة بمطر

– أبرزها افتتاح المزيد من الآندية الرياضية ومراكز الشباب وزيادة الدعم للفرق الرياضية بمطروح

معتز محمود:

كشفت مصادر مطلعة بمحافظة مطروح أنه تم عرض عدة مطالب على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال زيارته للمحافظة صباح الأحد، وبعضها يصب فى تدعيم منظومة الرياضة بمطروح .

واوضحت المصادر انه تلك المطالب كان أبرزها توفير استاد رياضي لنوادى مطروح لاقامة المباريات الكبرى عليه ، مع طلب افتتاح المزيد من الآندية الرياضية ومراكز الشباب فى اقصى النجوع الصحراوية، وزيادة الدعم للفرق الرياضية بمطروح خاصة مع اتساع المساحة الجغرافية للمحافظة مراعاة لأهمية الرياضة فى دعم الروح المعنوية وتحفيز وتشجيع الشباب وإدراك دورهم فى تنمية الوطن والحفاظ عليه بعيدا عن اى افكار متطرفة.

وأكدت المصادر أنه تم عرض مطلب لانشاء نزل شباب بواحة سيوة واستكمال نزل الشباب بنادى مطروح الرياضى ،ودعم مركزى شباب سيوة والسلام بسيوة بالاثاث بعد دعم المحافظة لانشائهما بمبلغ 3 مليون جنيه.

تجدر الاشارة الى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وصل صباح اليوم الاحد زيارة لمحافظة مطروح عقد فيها لقاء ومحافظ مطروح وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

بدوره عرض خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة اهم الجهود المبذولة في مجال الشباب والرياضة بمطروح من خلال الاهتمام بقطاع الشباب باقامة العديد من الندوات والمؤتمرات والدورات التأهيلية والتدريب على اعداد الشباب فى برامج السياسة واعداد القادة والتي استفاد منها اكثر من 2000 شاب وكذلك اقامة العديد من الملاعب الرياضية منها 8 ملاعب رياضية قانونية تنجيل صناعى و32 ملعب خماسى للشباب فى كافة انحاء المحافظة.