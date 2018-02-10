تعرف على مطالب الخطيب من القيادات الإدارية الجديدة بالأهلي

على المصرى:التقى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالقيادات الإدارية الجديدة التي تم تعيينها مؤخراً لشغل المناصب الخالية بالنادي في مختلف فروعه، وحثهم على ضرورة التحلي بالانضباط والدقة والتفاني في العمل واستدعاء روح الفانلة الحمراء؛ من أجل قيادة العمل بكفاءة وتقديم خدمة متميزة لأعضاء ا

على المصرى:

التقى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالقيادات الإدارية الجديدة التي تم تعيينها مؤخراً لشغل المناصب الخالية بالنادي في مختلف فروعه، وحثهم على ضرورة التحلي بالانضباط والدقة والتفاني في العمل واستدعاء روح الفانلة الحمراء؛ من أجل قيادة العمل بكفاءة وتقديم خدمة متميزة لأعضاء النادي، في ظل الاستعداد لإطلاق خطة النادي نحو تطوير مختلف مقراته وفروعه، الأمر الذي يتطلب يقظة وسرعة ومرونة في الأداء والقدرة على اتخاذ القرار.

وأكد الخطيب أثناء الاجتماع الذى حضره محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي ومديري الفروع، إضافة إلى ثلاثة عشر مديرا ورئيس قطاع تم تعيينهم مؤخرًا: “أننا أمام مسئولية تتطلب تضافر الجهود وإنكار الذات وإعلاء مصلحة النادي فوق كل اعتبار، بعيدا عن المحسوبية والتكاسل، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم وخدمة النادي الأهلي”.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر في إجتماعه الأخير؛ تعيين اللواء محمود الفيشاوي مديرًا لفرع النادي بالشيخ زايد، واللواء عماد فوزي حنّا مديرًا للأمن بنفس الفرع، وقرر تعيين نوبي أبوزيد مديرًا للخدمات بفرع الشيخ زايد، ووليد أمين عباس مدير جيمانزيوم الشيخ زايد.

وفي مقر الجزيرة، قرر المجلس تعيين خالد مرسي عبدالحافظ مديرًا للمقر، ومحمد الألفي مديرًا للخدمات، والعميد علاء صلاح الدين مديرًا للأمن، وأحمد محمد عوض مديرًا للجيمانزيوم، ومحمد أحمد حسن داود نائبًا لمدير الجيم ومحمد فتحي حمزة مساعد مدرب.

وقرر المجلس في اجتماعه الأخير تعيين طارق الصغير مدير جهاز الغطس قائمًا بأعمال مدير مجمع حمام السباحة بفرع النادي بمدينة نصر، واستحدث المجلس إدارة الأمن الصناعي والسلامة المهنية، وأسند إدارتها للعميد ناصر أبوزيد، وأخيرًا قرر مجلس الإدارة تعيين مجدي سليم مديرًا للخدمات بفرع مدينة نصر.