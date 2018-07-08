تعرف على مصروفات جامعة هليوبوليس للعام الدراسى الجديد

سهير محمدكشف الدكتور يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، عن إجمالى قيمة المصروفات الدراسية لكلياتها والتى وتضم 5 كليات، للعام الدراسى الجديد 2018 – 2019، وهى الهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعى وإدارة الأعمال والزراعة الحيوية.وأشار هاشم، إلى أن مصروفات كلية الصيدلة تبلغ 58 ألف

سهير محمد

كشف الدكتور يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، عن إجمالى قيمة المصروفات الدراسية لكلياتها والتى وتضم 5 كليات، للعام الدراسى الجديد 2018 – 2019، وهى الهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعى وإدارة الأعمال والزراعة الحيوية.

وأشار هاشم، إلى أن مصروفات كلية الصيدلة تبلغ 58 ألف جنيه، وتقدم الجامعة تخفيضًا 10% للحاصلين على أعلى من 97% لتصل الى 52 ألفا.

وأضاف أن كلية الهندسة تبلغ مصروفاتها 48 ألف جنيه، وتقدم الجامعة تخفيضًا 10% للحاصلين على أعلى من 80% وأقل من 90%، وتخفيضًا 15% للحاصلين على أعلى من 90%، لتصل الى 41 الف جنيه.

ولفت هاشم إلى أن كلية إدارة الأعمال والاقتصاد تبلغ مصروفاتها 37 ألف جنيه، وتقدم الجامعة تخفيضًا 10% للحاصلين على أعلى من 75% وأقل من 85%، وتخفيضًا 15% للحاصلين على أعلى من 85%، لتص الى 31 الف جنيه.

وأضاف أن كلية العلاج الطبيعى تبلغ مصروفاتها 52 ألف جنيه، وتقدم الجامعة تخفيضًا 10% للحاصلين على أعلى من 90% وأقل من 95%، وتخفيضًا 15% للحاصلين على أعلى من 95%، لتصل الى 44 الف جنيه.

وأشار هاشم، الى أن كلية الزراعة الحيوية تبلغ مصروفاتها 25 ألف جنيه، وتقدم الجامعة تخفيضًا 10% للحاصلين على أعلى من 75% وأقل من 85%، وتخفيضًا 15% للحاصلين على أعلى من 85%، لتصل الى 21 الف جنيه.

هذا بخلاف رسوم التقديم والرسوم الادارية ورسوم الانشطة.

وأعلن أن الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة شعبة “علمي علوم” بمجموع 90%، وكلية العلاج الطبيعى شعبة “علمي علوم” بمجموع 90%، وكلية الهندسة شعبة “علمي رياضة” بمجموع 80%؛ وكلية إدارة الأعمال والاقتصاد بمجموع 60%، وكلية الزراعة الحيوية بمجموع 55 %، موضحًا أن الجامعة تقدم هذا العام عددًا كبيرًا من المنح لطلاب الثانوية العامة المتفوقين.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الكليات الخمس تقدم لطلبة الجامعة نماذج متطورة فى مجالات الهندسة المستدامة وإدارة الأعمال والاقتصاد والدراسات الدوائية الشاملة والعلاج الطبيعى والزراعة الحيوية، وذلك من خلال طرق تدريس تدعم مفاهيم التنمية المستدامة ومناهج حديثة تم وضعها وتصميمها بالشراكة مع هيئات تعليمية ومعاهد بحثية دولية.

وأضاف أن جامعة هليوبوليس تسعى إلى تقديم بيئة تعليمية حديثة ذات جودة تعليمية عالمية من خلال توفير أساتذة بارزين ورواد فى مجالاتهم، وكثافات متوازنة لأعداد الطلبة فى مقابل الهيئة التدريسية، ومعامل مزودة بأحدث الأجهزة العلمية، وبرامج مختلفة مع جامعات دولية.