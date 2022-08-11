تعرف على مصروفات جامعة المنوفية الأهلية 2022-2023

تراوحت مصروفات جامعة المنوفية الأهلية بين 40 إلي 50 ألف جنيه .

وستبدأ جامعة المنوفية الأهلية الدراسة في العام الجامعي 2022-2023 من خلال برنامجين دراسيين .

مصروفات جامعة المنوفية الأهلية 2022-2023

برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية بمصروفات 50 ألف للعام الدراسى.

برنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات 40 ألف جنيه للعام الدراسي

وتقع جامعة المنوفية الأهلية على طريق “القاهرة – الإسكندرية” الزراعي بمركز بركة السبع .

تقام على مساحة 17.7 فدان

وتقام جامعة المنوفية الأهلية على مساحة 17.7 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.6 مليارات جنيه.

وتم تنفيذ الجامعة وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عدداً من المبانى الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالقطاعات .

بالإضافة إلي مبانى المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية.

وعقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة مجلس جامعة طارئ “أونلاين” وذلك لمتابعة الاستعدادات لبدء الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية.

وأكد مبارك أن قيمة مصروفات جامعة المنوفية الأهلية 2022-2023 ، لا تعادل القيمة الفعلية للبرامج التعليمية.

وتابع: إن الدولة تحملت على عاتقها التكلفة الكبري التى تخطت المليارات وذلك فى إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية لتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع.

وواصل، الجامعة لا تهدف للربح، وإن المصروفات الطلابية يُعاد ضخها في أعمال الصيانة وتحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية.

وسوف تعلن جامعة المنوفية الأهلية الجديدة عن البرامج الدراسية الأخرى التي ستقدمها خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي حددت نظام القبول بالجامعات الأهلية، والتي ستدخل في نظام التنسيق الحكومي، من خلال مرحلة تنسيق مُستقلة تمامًا عن تنسيق الجامعات الحكومية.

وذلك بذات الحد الأدنى المُخصص للجامعات الخاصة المُعلن عنه من جانب مجلس الجامعات الخاصة.

وسيقوم مكتب التنسيق للجامعات بإعداد طوابع للكليات التي ستتيحها الجامعات الأهلية هذا العام للطلاب.

جدير يالذكر أن المرحلة الأولى من تنسيق العام الجديد 2022-2023، بدأت اعتبارا من اليوم الخميس 11 أغسطي، ولمدة 5 أيام ، تنتهي الاثنين 15 أغسطس.

وحددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولي من تنسيق الجامعات للشعبة العلمية بواقع 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

وبلغ الحد الأدنى للشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، والشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

وسوف تعلن جامعة المنوفية الأهلية الجديدة عن البرامج الدراسية الأخرى التي ستقدمها خلال الفترة القادمة.