تعرف على مصروفات جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة 2022-2023

عقد مجلس جامعة قناة السويس اجتماعًا طارئًا، اليوم؛ لبحث استعدادات بدء الدراسة في جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

وأعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن قائمة المصروفات الخاصة بكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

جامعة الأسماعيلية الأهلية تبدأ الدراسة في 7 كليات

وستفتح جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة أبوابها لاستقبال الطلاب بداية من أكتوبر المقبل في 7 كليات.

وسيتم التقدم في جامعة الإسماعيلية الجديدة عبر مكتب التنسيق في مرحلة خاصة بالجامعات الأهلية تبدأ عقب الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى.

مصروفات جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة

كلية الطب 90 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 85 ألف جنيه

كلية التمريض 25 ألف جنيه

كلية الصيدلة 65 ألف جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 25 ألف جنيه

كلية الهندسة 55 ألف جنيه

كلية التجارة الدولية واللغات 25 ألف جنيه

وأشار د. مندور إلى أنه يمكن دفع المصروفات الدراسية بجامعة الإسماعيلية الأهلية على قسطين.

وأكد د. مندور أن الالتحاق بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يتم عن طريق مكتب التنسيق.

ويتم التقدم في التنسيق من خلال مرحلة خاصة بالجامعات الأهلية تبدأ عقب الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى.

وستبدأ المرحلة الأولى للتنسيق غدًا الخميس الموافق 11 أغسطس، وتستمر حتى الاثنين 15 أغسطس.

على أن يكون القبول النهائي بالجامعة الأهلية وفقًا لدرجات المتقدمين واجتياز المقابلة الشخصية.

وعن الهيكل الإداري وأعضاء هيئة التدريس أكد رئيس الجامعة أنه سيتم الاعتماد في المرحلة الأولى لبدء العملية التعليمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على أعضاء هيئة التدريس والعاملين من جامعة قناة السويس.