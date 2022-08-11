تعرف على مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية 2022-2023 وطرق التقديم

أعلنت جامعة الإسكندرية عن مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية 2022-2023.

وتقع جامعة الإسكندرية الأهلية بسموحة الجديدة وستبدأ الدراسة في 9 برامج دراسية للعام الجامعي 2022-2023

وتتراوح مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية 2022-2023 ما بين 45 إلى 95 ألف جنيه .

مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية 2022-2023

كلية الطب 95 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 85 ألف جنيه

كلية الصيدلة 70 ألف جنيه

كلية الهندسة 60 ألف جنيه ( لكل برنامج )

كلية علوم الحاسب والبيانات 45 ألف جنيه ( لكل برنامج ).

كلية العلوم 45 ألف جنيه

البرامج الدراسية في جامعة الإسكندرية الأهلية

وتضم جامعة الإسكندرية الأهلية الجديدة العديد من البرامج الدراسية وهي

كلية الطب : برنامج الطب والجراحة.

كلية طب الأسنان: برنامج طب وجراحة الفم والأسنـان .

كلية الصيدلة: برنامج فارم دى كلينيكال

كلية الهندسة: برنامج العمارة والتشييد، برنامج الحاسبات والاتصالات ، برنامج الميكاترونكس وهندسة الروبوتات

كلية علوم الحاسب والبيانات : برنامج الأمن السيبرانى، برنامج الأنظمة الذكية

كلية العلوم : برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة

طرق التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية

يمكن للراغبين فى الإلتحاق بالجامعة التقديم عن طريق التنسيق المركزى بوزارة التعليم العالى فى المرحلة الخاصة بالجامعات الأهلية.

أو التقدم المباشر من خلال الرابط التالى :

التسجيل الألكتروني من خلال الرابط التالي:-

http://anu.alexu.edu.eg/

أو التقدم الورقي في العنوان التالي : https://goo.gl/maps/2VYGzRnMjJRkSASD6

على أن يكون القبول النهائى وفقاً لدرجات المتقدمين وإجتياز اختبارات الالتحاق.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي حددت نظام القبول بالجامعات الأهلية، والتي ستدخل في نظام التنسيق الحكومي، من خلال مرحلة تنسيق مُستقلة تمامًا عن تنسيق الجامعات الحكومية.

وذلك بذات الحد الأدنى المُخصص للجامعات الخاصة المُعلن عنه من جانب مجلس الجامعات الخاصة.

وسيقوم مكتب التنسيق للجامعات بإعداد طوابع للكليات التي ستتيحها الجامعات الأهلية هذا العام للطلاب.

الجامعة تقام على مساحة 30 فدانا

وتقام جامعة الإسكندرية الأهلية على مساحة 30 فدانًا، وبتكلفة تقديرية في مرحلتها الأولى 1.8 مليار جنيه.

وتم تنفيذ الجامعة وفقًا لأحدث المواصفات الفنية لأنظمة الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المباني الإدارية والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية، الهندسية، والعلوم الإنسانية).

ومبانى المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية.