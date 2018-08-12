تعرف على مشروع قناطر أسيوط الذي افتتحه الرئيس السيسي

سمر السيد:افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد، مشروع قناطر أسيوط الذي يعد ثالث أكبر مشروع مائى مقام على نهر النيل، بعد السد العالى وقناطر نجع حمادى، حيث استغرقت أعماله الإنشائية ٦ سنوات؛ وهو المشروع الذي يساهم في تنمية الصعيد عبر توفير فرص عمل مباشرة تبلغ نحو 6800 فرصة علاوة على توف

سمر السيد:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد، مشروع قناطر أسيوط الذي يعد ثالث أكبر مشروع مائى مقام على نهر النيل، بعد السد العالى وقناطر نجع حمادى، حيث استغرقت أعماله الإنشائية ٦ سنوات؛ وهو المشروع الذي يساهم في تنمية الصعيد عبر توفير فرص عمل مباشرة تبلغ نحو 6800 فرصة علاوة على توفير احتياجات المنطقة من مياه الري ، كما تولد محطة توليد الكهرباء المائية التابعة 32 ميجاوات من الكهرباء تغطي احتياجات حوالي ١٣٠٠٠٠ أسرة من الطاقة الكهربائية النظيفة مما سيكون له آثار بيئية كبيرة.

وتستعرض “المال “في هذا التقرير بعض المعلومات عن مشروع قناطر أسيوط



تكلفة المشروع



قالت السفارة الألمانية لدي القاهرة في بيان أنه بعد ست سنوات من العمل المتواصل اكتمل إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل بمساعدات ألمانيا ، مشيرة إلي أنه بلغت مساهمة الحكومة الألمانية في تمويل هذا المشروع ثلثي التكلفة ، أي 311 مليون يورو من إجمالي 474 مليون يورو ، هي القيمة الإجمالية لتكلفة إنشاء القناطر

وأضاف البيان الصادر عن السفارة أن الشطر الأكبر من المساهمة الألمانية عبارة عن قروض ميسرة قدمها البنك الألماني للتنمية KFW، لافتاً إلي أنه تمثل قناطر أسيوط الجديدة ومحطة الكهرباء المائية التابعة لها مكونا هاما في نظام الري المصري وتساهم بصورة مباشرة في تنمية صعيد مصر.

هدف المشروع



وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، خلال حفل الافتتاح أن المشروع يهدف إلى تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف ترعة الإبراهيمية بنسبة 20% من إجمالى المساحة المزروعة فى مصر، موزعة على 5 محافظات هى “أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الجيزة”، ويبلغ عدد المستفيدين من تحسين الرى مليون مزارع مصرى.

وأشاد سفير ألمانيا بالقاهرة ، يوليوس جيورج لوي ، بنجاح إنجاز هذ المشروع قائلا في بيان السفارة : “تفخر ألمانيا بأن تكون شريكا هاما لمصر في هذا المشروع الناجح الذي يعد أضخم مشروع تنموي ألماني ينفذ في مصر بمساهمات تمويلية تزيد على 300 مليون يورو.

5 ملايين مستفيد



وقال السفير الألماني لدي القاهرة ان مشروع قناطر أسيوط توفيريضمن توفير مياه الري لمساحة ٦٩٠٠٠٠ هكتار ، ومن ثم يستفيد منه خمسة ملايين مصريا يعملون بالزراعة.

ثاني تعاون





وقال إن التعاون الألماني المصري في مشروع قناطر أسيوط يأتي بعد تعاون ألمانيا مع مصر في إنشاء قناطر نجع حمادي أيضا في جنوب البلاد والتي تم إنجازها في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٨ ، وفي ذلك دليل على التزام ألمانيا طويل المدى بالمساهمة في جهود التنمية في قطاع المياه نظرا لأهميته القصوى لمستقبل مصر.

فترة إنشاء المشروع



الجدير بالذكر أنه استغرق إنشاء قناطر أسيوط الفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٨ ، وشارك في هذا المشروع وزارة الموارد المائية والري المصرية والشركة القابضة للكهرباء وقطاع التعاون التنموي الألماني من خلال البنك الألماني للتنمية KFW.

فرص العمل





ووفق بيان السفارة الألمانية، وفر المشروع 6800 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء ، علاوة على أن المشروع سيحل محل قناطر أسيوط القديمة التي انشأت قبل أكثر من 100عام ، ويوفر احتياجات المنطقة من مياه الري ، فإن محطة توليد الكهرباء المائية التابعة له سوف توفر 32 ميجاوات من الكهرباء تغطي احتياجات حوالي 130000أسرة من الطاقة الكهربائية النظيفة ، مما سيعمل على تخفيض من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة لا تقل عن 147000الف طن سنويا.