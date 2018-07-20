تعرف على مشروعات الكهرباء التي يفتتحها السيسي.. الثلاثاء

عمر سالم:يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر 3 محطات لتوليد الكهرباء فى الشرق الأوسط بقدرة 14400 ميجاوات، وباستثمارات تصل إلى 6 مليارات يورو خلال احتفالات ثورة 23 يوليو.وقالت الدكتور ايمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء للمال ، إن شركة سيمنس الألمانية انتهت من تنفيذ نحو 36 وحدة تولي

عمر سالم:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر 3 محطات لتوليد الكهرباء فى الشرق الأوسط بقدرة 14400 ميجاوات، وباستثمارات تصل إلى 6 مليارات يورو خلال احتفالات ثورة 23 يوليو.





وقالت الدكتور ايمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء للمال ، إن شركة سيمنس الألمانية انتهت من تنفيذ نحو 36 وحدة توليد، بواقع 12 وحدة بمحطة بنى سويف بقدرة 4800 ميجاوات، و12 وحدة بمحطة البرلس بقدرة 4800 ميجاوات، و12 حدات بمحطة العاصمة الإدارية الجديدة بقدرة 4800 ميجاوات، مشيرة إلى أن جميع الوحدات التى تم الانتهاء من تنفيذها، تم تشغيلها وتعمل بكامل طاقتها، ويتم توفير الغاز اللازم لها.

وﻭﻗﻌﺖ «الكهرباء»، ﻋﻘﻮﺩﺍ ﻣﻊ «ﺳﻴﻤﻨﺲ»، ﻓﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2015 ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 3 ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14.4 ﺃﻟﻒ ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﺲ ﺑﻜﻔﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، وﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺭﻳﺎﺡ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ 2000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ.

وأشار إلى أﻥ «سيمنس» تتولى تدشين ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ بنظام،«EBC+Financ التنفيذ والتصميم والإنشاء والتمويل»، ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ للكهرباء سداد ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻠﻰ عدة أعوام.

وكشفت عن أن «الكهرباء» بالتعاون مع وزارة المالية انتهتا من تدبير وتسديد نحو 10 مليارات جنيه لصالح شركاء «سيمنس» وهما شركتا أوراسكوم للإنشاء، والسويدى إليكتريك عن الأعمال المدنية الخاصة بالمشروعات الثلاثة.

وكانت «الكهرباء» قد وقعت نهاية 2015 عقد تمويل طويل الأجل مع البنك الأهلى المصرى، كوكيل عن مجموعة البنوك المشتركة فى القرض والمرتب الرئيسى للتمويل.

وتقوم 3 ﺑﻨﻮﻙ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻫﻰ «ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻰ»، ﻭ«ﺩﻭﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ»، ﻭ«HSBC» بتمويل ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ «سيمنس» ﺑﻘﻴﻤﺔ 4.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ، ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻳﻮﺭﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﻨﻮﻙ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ، ﻟﺴﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﻫﻤﺎ «ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻯ ﻭﺃﻭﺭﺍﺳﻜﻮﻡ».