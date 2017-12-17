تعرف على مشروعات القوانين التي أحالها البرلمان اليوم

ياسمين فواز: أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددا من قرارت رئيس الجمهورية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية للبرلمان. وقرر عبد العال إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 2017 بشأن الموافقة على بروتوكول جامعة أسلسكا مصر بين مصر وفرنسا، وقرار رئيس الجمهو

ياسمين فواز:

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددا من قرارت رئيس الجمهورية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية للبرلمان.

وقرر عبد العال إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 2017 بشأن الموافقة على بروتوكول جامعة أسلسكا مصر بين مصر وفرنسا، وقرار رئيس الجمهورية رقم 578 لسنة 2017 بشأن الموافقة على قرض الصرف الصحى فى الفيوم بين مصر والبنك الأوروبي للتنمية والتعمير الموقع بتاريخ 28 مايو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 إلى لجنة مشتركة من السياحة والطيران المدنى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل قانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء الاسكان ولجان مشتركة الإسكان ومكتب لجنة الإدارة المحلية.

كما أحال مشروع قانون مقدما من النائب محمد زكريا محيي الدين و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 196 بشأن الضريبة على العقارات المبنية إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والإسكان والمرافق، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد عبد الغنى و60 نائبا آخرين بشأن مقاطعة المنتجات الأمريكية حال إعلان القدس عاصمة لإسرائيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومى والعلاقات الخارجية والشئون العربية.