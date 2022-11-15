تعرف على مستجدات أعمال الرصف في مرسى مطروح

تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ميدانياً تمهيد وسنفرة شوارع منطقة عمارات اللوكس بعد وضع طبقة الأساس بشارع عزاز والشوارع المحيطة بالمنطقة تمهيداً للرصف بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية ضمن الخطة الاستثمارية بمجلس المدينة .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية بشوارع الأحياء والعزب بنطاق المدينة .

كما تابع رئيس مدينة مرسي مطروح أعمال البنية التحتية بعد رفع كفاءة الأعمدة وتحويل التيار الكهربائي من هوائي لكابلات أرضية من قبل الشركة المنفذة ، ووضع طبقة الأساس للشوارع المحيطة والمؤدية للمدرسة اليابانية بالكيلو 7 بحي الشروق قبل رصف الشوارع بمتابعة من مديرية الطرق .

ووجه جاب الله لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بسرعة الانتهاء من وضع مطابق الصرف الصحي بالشوارع الجاري العمل فيها قبل بدأ الرصف تلبية لنداء الأهالي ، مؤكداً علي متابعة كافة أعمال الشركات المنفذة مع الأجهزة التنفيذية المعنية ، لانهاء الأعمال الجارية ، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وشدد رئيس مدينة مرسي مطروح علي وضع شارع التهريب ضمن أعمال الرصف في الخطة الاستثمارية ، بعد نقل الباعة الجائلين من الشارع ، وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق الداخلية ضمن خطة المدينة في قطاع الطرق .

وأشار إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع كافة الأعمال الجارية بنطاق المدينة من رصف ورفع كفاءة وإعادة الشئ لاصله بالطرق الداخلية ، تيسيرا علي المواطنين بالمناطق السكنية بالأحياء والعزب بنطاق المدينة قبل موسم الشتاء .

وأضاف بأن أعمال الرصف تتم تحت إشراف الإدارة الهندسية قسم المشروعات بمجلس المدينة، والتي تتابع كافة أعمال رفع الكفاءة والرصف وإعادة الشئ لاصلة بالطرق والشوارع الداخلية ، حيث تم الانتهاء من رصف طرق بمناطق سكنية من الكيلو ٤ حتي الكيلو ٨ والسنوسية ووادي الرمل والخروبة وطرق داخلية في القري والتجمعات التابعة لمركز ومدينة مرسي مطروح ضمن الخطة الاستثمارية .