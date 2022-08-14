تعرف على مساهمي الإسكندرية لتداول الحاويات بعد تخفيض حصة القطاع العام بها بنسبة 52%

انخففضت حصة القطاع العام في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للقابضة للنقل البحري والبري”، وذلك بعد استحواذ صناديق خليجية مؤخرا على نسب محددة من أسهم الشركة، وصلت الى قرابة 52%.

وقبل عملية تلك الاستحواذات كانت تتوزع نسب ملكية الشركة بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 55.36%، وهيئة ميناء الإسكندرية الى 39.64%، بالاضافة الى 5% نسبة التداول الحر بالبورصة المصرية.

وخلال أبريل الماضي أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، بيع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 32% من حصتها إلى شركة الفا اوركس ليمتد (أبوظبى – الامارات) وذلك مقابل 186 مليون دولار.

وخلال أغسطس الجاري أفصحت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري (المساهم الأكبر) ببيع 20% من حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وذلك الى صندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 8.11 جنيه بقيمة إجمالية بلغت 3 مليار جنيه تقريبا، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات فى الوقت الحالى 744.8 مليون جنيه موزعا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

وتقوم الشركة بتداول قرابة 52% من حجم المتداول من الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث معدلات تداول وصلت إلى 839.5 ألف حاوية خلال العام المالي الماضي، وذلك مقابل المعدلات نفسها التي تم تحقيقها خلال العام المالي قبل الماضي.

ووفقًا لبيانات الشركة، فقد حققت خلال يونيو الماضي 73.5 ألف حاوية، بعد أن كانت قد وصلت الى 766 ألف حاوية خلال 11 شهرًا بنهاية مايو الماضي، وتوزعت بيانات يونيو بين 73.45 ألف حاوية تجارة خارجية “صادرات وواردات”، بالإضافة الى 108 حاويات فقط ترانزيت، علاوة على أنها استقبلت 77 سفينة خلال الشهر نفسه.

وكانت قد أعلنت الشركة مؤخرًا أنه من المتوقع أن تقوم بتحقيق صافي ربح خلال العام المالي الحالي بنحو 1.6 مليار جنيه، وإيرادات قدرها 2.6 مليار جنيه، علاوة على تنفيذ مشروعات بنحو 138 مليون جنيه.

وحتى مايو الماضي أظهرت بيانات الشركة، خلال تقرير رسمي صادر عنها، أن إيرادات النشاط الجاري بلغت 2.44 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 2.15 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 13% .

كما أكدت الشركة أنها حققت صافي ربح قدره 1.7 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 1.27 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وذلك بنحو قدره 34%.

وبلغت الاستثمارات المنفَّذة، خلال الأشهر العشرة الأخيرة بالشركة، إلى قرابة 169 مليون جنيه، والتي تركزت في استكمال عدد من المشروعات؛ منها تعميق وتدعيم المرحلة الثانية من الرصيف 96 بميناء الدخيلة بطول 350 مترًا “مرحلة ثانية”، وإحلال وتجديد مسارات الأوناش العملاقة رصيف 23، وتوريد 2 محول.