تعرف على مساهمات «القابضة للنقل البحري» بالشركات المختلفة

أظهر تقرير صادر عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل، حجم الشركات التابعة لها، أو المساهمة بها، وذلك وفقا لآخر تحديث للعام المالي الجاري، والتي تتنوع بين شركات تداول الحاويات ونقل الركاب والتجارة.

وذكر التقرير، الذي اطلعت عليه “المال”، أن تصنيف تلك الشركات يرجع إلى نسب مساهمة القابضة للنقل البحري في تلك الشركات، حيث تتبع الشركة شركات تابعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 سواء شركات تعمل في النقل البحري أو البري .

المساهمة في 3 شركات الحاويات

وأول تلك الشركات هي الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وتساهم بها الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 55.3%، بينما تساهم شركة أبو ظبي القابضة الإماراتية بالشركة بنسبة 32% وهيئة الميناء بنسبة 7.6% والباقي للقطاع الخاص.

كما تساهم الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، بنسبة 40.8%، بينما تشارك الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 38.5% والقناة للتوكيلات الملاحية 20.3%، وذلك برأس مال يصل الى 300 مليون جنيه.

كما تشارك الشركة القابضة للنقل البحري بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة بنسبة 42%، بينما باقي مساهمي الشركة تضم القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 20% وبورسعيد للحاويات بنسبة 3% وشركة دمياط للملاحة بنسبة 4.8% ، والباقي للقطاع الخاص، وتعمل الشركة برأس مال مرخص يصل الى 400 مليون جنيه.

نشاط التوكيلات الملاحية والمستودعات

كما تساهم الشركة القابضة للنقل البحري بشركة القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 91.7%، بينما باقي مساهمات الشركة تتوزع بين شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية بنسبة 3.3%، والباقي للقطاع الخاص، وتعمل الشركة برأس مال يصل الى 400 مليون جنيه.

كما تمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري نسبة 100% من أسهم شركة المستودعات العامة المصرية، وذلك برأس مال مرخص به 50 مليون جنيه.

شركات نقل الركاب

كما تمتلك الشركة القابضة نسبة 100% من أسهم شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، برأس مال مرخص يصل الى 300 مليون جنيه.

كما تمتلك 100% من أسهم شركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة برأس مال يصل الى 300 مليون جنيه.

وتمتلك القابضة للنقل البحري والبري نسبة 100% من أسهم شركة الصعيد للنقل والسياحة برأس مال يصل الى 300 مليون جنيه.

المساهمة بشركات تعمل وفق القانون 159 لسنة 1981

أما النوع الثاني من الشركات التي تساهم بها الشركة القابضة للنقل البحري والبري، تضم شركات تابعة للقانون 159 لسنة 1981 .

وتشمل تلك الشركات الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية، وتساهم بها الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 49%، بينما النسبة الباقية تشمل اتحاد العاملين المساهمين بنسبة 50.3% والنسبة الباقية للقطاع الخاص، وتعمل الشركة برأس مال يصل الى 16.5 مليون جنيه.

كما تشارك الشركة بشركة ممفيس للتوكيلات الملاحية بنسبة تصل الى 49.3%، بينما تشارك بها شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 44%، فيما تصل مساهمة القطاع الخاص بتلك الشركة بنسبة 6.6% ، وذلك برأس مال يصل الى 5 ملايين جنيه.

كما تشارك الشركة القابضة للنقل البحري والبري بشركة أمون للتوكيلات الملاحية بنسبة 5%، بينما يساهم اتحاد المساهمين بنسبة 44.3% وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 44%، وقرابة 6.6% للقطاع الخاص، برأس مال يصل الى 10 ملايين جنيه.

كما تشارك الشركة القابضة للنقل البحري والبري بشركة أبو سمبل للتوكيلات الملاحية بنسبة 5%، بينما يساهم اتحاد المساهمين بنسبة 44.3% وشركة الاسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 44%، وقرابة 6.6% للقطاع الخاص، برأس مال يصل الى 50 مليون جنيه.

نشاط الشحن والتفريغ والنقل البري

كما تساهم الشركة بنسبة 51.1% في شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، بينما يساهم الأفراد بالشركة بنسبة 47.5% ، وأشخاص اعتبارية بنسبة 1.3%، برأس مال يصل الى 200 مليون جنيه.

كما تساهم الشركة بنسبة 6.8% في شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي، بينما يساهم اتحاد المساهمين بنسبة 61.8%، وهيئة موانئ البحر الاحمر بنسبة 30% ومحافظة السويس بنسبة 1.25% بحجم رأس مال يصل الى 8 مليون جنيه.

فيما تساهم الشركة القابضة للنقل البحري والبري بشركة النيل للنقل البري بنسبة 99.98% بينما النسبة الباقية لشركة المستودعات العامة المصرية والقطاع الخاص، وذلك برأس مال يصل الى 50 مليون جنيه.

كما تساهم الشركة القابضة للنقل البحري والبري بشركة النيل للنقل الثقيل بنسبة 99.98% بينما النسبة الباقية لشركة المستودعات العامة المصرية والقطاع الخاص، وذلك برأس مال يصل الى 70 مليون جنيه.

فيما تساهم الشركة القابضة للنقل البحري والبري بشركة النيل لنقل البضائع بنسبة 99.98% بينما النسبة الباقية لشركة المستودعات العامة المصرية والقطاع الخاص، وذلك برأس مال يصل الى 100 مليون جنيه.

فيما تساهم الشركة القابضة للنقل البحري والبري بشركة أعمال النقل بنسبة 99.98% بينما النسبة الباقية لشركة المستودعات العامة المصرية والقطاع الخاص، وذلك برأس مال يصل الى 30 مليون جنيه.

كما تساهم الشركة القابضة للنقل البحري والبري بشركة أعمال النقل المباشر، بنسبة 99.98% بينما النسبة الباقية لشركة المستودعات العامة المصرية والقطاع الخاص، وذلك برأس مال يصل الى 60 مليون جنيه.

كما تمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالشركة المصرية للملاحة “تحت التصفية ” بنسبة 8% ، بينما تمتلك بها شركة الملاحة الوطنية نسبة 90%، و2% لصالح الاسكندرية لتداول الحاويات برأس مال يصل الى 100 مليون جنيه.

كما تساهم الشركة القابضة للنقل بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري بنسبة 5%، واتحاد المساهمين بنسبة 25%، وشركة الملاحة الوطنية بنسبة 70% برأس مال يصل الى 35 مليون جنيه.

شركات الملاحة البحرية

وبالنسبة للشركات المشتركة مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، فتتمثل في عدة شركات وهي شركة الملاحة الوطنية برأس مال يصل الى 500 مليون دولار، وتساهم بها الشركة القابضة للنقل البحري بنسبة 44.1%، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 12.1% وبورسعيد لتداول الحاويات بنسبة 0.6% ، والبنك الاهلي المصرية بنسبة 39.9% ، وبنك مصر بنسبة 1.4%، وبنك أبو ظبي بنسبة 1% ، واكتتاب 0.74% .

كما تساهم الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالشركة العربية للملاحة البحرية ” تحت التصفية” برأس مال يصل الى 5.3 مليون جنيه، وتشارك بها الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بنسبة 33.8% .

بينما تساهم دول أخرى مثل الكويت بنسبة 17%، وليبيا بنسبة 14.7% ، والعراق بنسبة 14% ، وسوريا بنسبة 10% ، و8% لدولة السودان، والاردن بنسبة 2.5% .

كما تساهم الشركة القابضة للنقل البحري بالشركة المصرية للمشروعات المتكاملة ” ترجمان جروب ” برأس مال يصل الى 250 مليون جنيه، وتساهم بها الشركة القابضة للنقل بنسبة 31.7%، بالاضافة الى شركات النصر العامة للمقاولات، وجمياط للحاويات، و الاسكندرية للحاويات، وبورسعيد للحاويات، والقناة للتوكيلات الملاحية، بالاضافة الى شركات نقل الركاب التابعة للقابضة للنقل البحري أيضا. كما تساهم الشركة القابضة للنقل البحري والبري في صندوق مصر للتمويل والاستثمار بنسبة 12.5% ، مع باقي الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، وبرأس مال يصل الى 100 مليون جنيه.