تعرف على مساعدات العامة للتكافل

المال ـ خاص:عقد مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، اجتماعا برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس الأمناء.تناول الاجتماع قرارات مجلس أمناء المؤسسة في جلسته السابقة، وما تم تنفيذه من أنشطة فى 2017، كما تم عرض موقف الحسابات الفرعية للمؤسسة، والمشاريع والمبادرات



المال ـ خاص:



عقد مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، اجتماعا برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس الأمناء.

تناول الاجتماع قرارات مجلس أمناء المؤسسة في جلسته السابقة، وما تم تنفيذه من أنشطة فى 2017، كما تم عرض موقف الحسابات الفرعية للمؤسسة، والمشاريع والمبادرات الخاصة بها حتى نهاية أكتوبر 2017.

وشهد العام الحالى حتى أكتوبر الماضي، تقديم مساعدات اجتماعية بقيمة قاربت 39 مليون و467 ألف جنيه لعدد 231375 أسرة، بالإضافة إلى مساعدات زواج ومناسبات ومشروعات صغيرة، وبلغ إجمالي المساعدات العينية حوالى 8 ملايين و738 ألف جنيه، لما يقرب من 79 ألف مستفيد.

كما تم دعم مشروع “سترة” من خلال فرع المؤسسة بالمنيا، والذى يهدف إلى تحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية، وجرى شراء مواد غذائية لمتضرري السيول براس غارب، بالبحر الأحمر، وشراء وتوزيع 10 الأف شنطة بمستلزماتها للأسر الأكثر فقرا بمحافظات البحيرة، قنا، سوهاج، أسيوط، وأسوان، وتوريد 61 سماعة طبية للحالات المستهدفة بجنوب سيناء.

كما تم تقديم ما يزيد عن 31 مليون 519 ألف جنيه لعدد 584 حالة حرجة متضمنة عمليات قلب مفتوح، وعيون، ومخ وأعصاب، وغيرها.

وتهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، إلى تحقيق جميع أنواع التكافل، من خلال تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، وتقديم المساعدات المالية لحالات الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر، ومعدومي ومحدودي الدخل، والحالات الملحة، وغيرها.

