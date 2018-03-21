تعرف على مسابقة غبور أوتو لتشجيع المنتخب بمونديال روسيا

المال- خاص: أطلقت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الرسمي لسيارات هيونداي في مصر، حملة ترويجية كبرى تحت عنوان "شجع مصر في روسيا"، تتضمن السحب في نهاية الحملة على 30 رحلة مدفوعة التكاليف لـ 30 فائز لحضـور مباراتين من مباريات…

المال- خاص:

أطلقت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الرسمي لسيارات هيونداي في مصر، حملة ترويجية كبرى تحت عنوان “شجع مصر في روسيا”، تتضمن السحب في نهاية الحملة على 30 رحلة مدفوعة التكاليف لـ 30 فائز لحضـور مباراتين من مباريات المنتخب المصري في كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك عند شراء إحدى موديلات هيونداي، الشريك الرسمي للفيفا، خلال مارس أو إبريل، من أحد معارض جي بي غبور أوتو، المنتشرة في أنحاء الجمهورية، أو من أحد الموزعين المعتمدين.

سيتم إجراء سحب عشوائي في نهاية الحملة بحضور أحد ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، ويحصل الغائز على رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى روسيا، لمدة 8 أيام.

تأتي الحملة استمرارًا لجهود شركة جي بي غبور أوتو، في تقديم كل ما هو جديد ومميز لعملائها، وقد حرصت جى بى غبور أوتو، وهيونداي، على مشاركة المصريين في التعبير عن فرحتهم بالتأهل للمونديال بعد غياب 28 عاما.