تعرف على مزايدات الإسكندرية المطروحة خلال يوليو الجاري

قررت محافظة الإسكندرية طرح عدد ثمانِ مزايدات خلال يوليو الجاري، أولها عملية حق انتفاع لعدد 52 كابينة بشاطئ ستانلي بنطاق حي شرق “بالطابق الثاني العلوي” بقيمة تأمين مؤقت 3 آلاف جنيه، وذلك بجلسة الأربعاء 19 يوليو الجاري.

كما طرحت المحافظة عملية حق استغلال المساحة الشاطئية أمام مسجد المرسي أبو العباس بنطاق حي الجمرك بقيمة تأمين مؤقت تبلغ نحو 100 ألف جنيه، وذلك بجلسة المزاية يوم الخميس 20 يوليو الجاري، إضافة إلى عملية حق استغلال كافيتريا المساحة الصخرية بمنطقة أبو تلات بنطاق حي العجمي بقيمة تأمين مؤقت يبلغ 15 ألف جنيه، وذلك بذات الجلسة الخميس 20 يوليو الجاري.

كما تقرر طرح عملية حق استغلال دورة مياه منطقة فاروس بنطاق حي الجمرك بقيمة تأمين مؤقت 20 ألف جنيه وذلك بجلسة الثلاثاء 25 يوليو الجاري، بالإضافة إلى عملية حق استغلال اماكن الإنتظار في شارع قصر رأس التين بجوار سور البحر بدءاً من قصر ثقافة الأنفوشي وحتى أمام شارع أبو النصر بنطاق حي الجمرك، بقيمة تأمين مؤقت يبلغ نحو 100 ألف جنيه، وذلك بجلسة الأربعاء 26 يوليو.

يأتي ذلك إضافة إلى عملية حق إستغلال أماكن الإنتظار في شارع إسحاق النديم بمنطقة اللبان بنطاق حي الجمرك بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه، وذلك بجلسة الأحد 30 يوليو الجاري، فضلاً عن عملية حق إستغلال أماكن الإنتظار في شارع البيضاوي بمنطقة اللبان بنطاق حي الجمرك ، وذلك بقيمة تأمين مؤقت تبلغ نحو 25 ألف جنيه بجلسة الإثنين 31 يوليو الجاري.

وطرحت أيضاً محافظة الإسكندرية عملية حق استغلال أماكن الإنتظار بجهة النساجون الشرقيون بميدان سانت كاثرين بمنطقة المنشية بنطاق حي الجمرك، وذلك بقيمة تأمين مؤقت يبلغ نحو 30 ألف جنيه بجلسة الإثنين 31 يوليو.

وتجدر الاشارة الى أن قيمة كراسة الشروط لكل عملية على حدة بخلاف ضريبة القيمة المضافة تبلغ 299 جنيه، حيث يسدد التأمين المؤقت طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بكل عملية، ويسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 10% من إجمالي قيمة التعاقد.

وتتم الإجراءات وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، ويمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.